只敢半夜開計程車 乾癬運將的痛不為人知

2019-10-20 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



皮膚滿是紅腫、指甲脫落、一塊一塊脫皮未癒的傷口，看起來如苔蘚般，又癢又痛卻更像會傳染般。這是乾癬患者的日常、也是心中最痛！其實乾癬非傳染性疾病，但卻因外顯且治療麻煩，而讓患者羞於見人、沒有自信外，多的更是憾事發生。

家住新北市50歲的王姓患者原是名科技廠員工，但因乾癬布滿手部、胸口而飽受同儕眼光，只好離職改為開夜間計程車。「這樣夜晚視線不好，就不會被乘客發現了。」只是夜間開車作息差加上白天才睡，如此惡性循環下，平時所用的類固醇無法發揮功效，他的乾癬再度誘發。

而像他這樣的例子屢見不鮮。本身也是乾癬患者的台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，協會幾乎每天都會接到患者來電訴苦，無論是藥物療效差、生物製劑被停、甚至憂鬱、人際關係不良等，他們都會協助患者先安定心情，再協助後續治療申請。

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只是，並非所有患者諮詢後都能想通。王雅馨說，協會兩年前曾接獲一名台中30多歲的乾癬男患者諮詢，因症狀為重度而暫停工作，在等待健保生物製劑治療的過程中，與妻子感情不睦談離婚，在痛癢、情緒不穩等交迫下輕生，讓她與理事長覺得非常遺憾。

台灣乾癬協會理事長柯怡謀表示，乾癬是一種自體免疫疾病，在台灣，乾癬患者約有20萬人，每年以新增3000人的速度往上增加，由於首次發作的時間多半在青、壯年時，所以對於家庭、工作的影響非常大。

柯怡謀說，目前乾癬治療依輕重程度，分為口服或外用類固醇、光照治療等，但擦藥面積大、而光照治療則每周需至醫院三趟，都相當麻煩外，更可能因控制不良而有關節炎、視力下降等併發症。

而治療方式的生物製劑所費不貲，若自費則每個月治療費用約5萬元。柯怡謀說，政府雖在2006年起通過健保給付，但標準限制多多，如得符合病灶持續六個月以上、PASI指數大於十，並接受如照光、口服藥等兩種治療無效後，透過醫師評估後申請、一次最長僅兩年，若PASI小於十就得斷藥。只是部分患者停藥後半年內即復發，但重申請等待期長，如此這般下，患者乾癬只能不斷復發，上述狀況不斷發生。

本月底就是世界乾癬日，柯怡謀以台灣乾癬協會立場，呼籲政府能把給付生物製劑、PASI評估指數等條件放寬，讓中重度有需求患者都能治療；同時政府宣傳力道應加強、推動皮膚科與風濕免疫科等整合門診等，造福全台20多萬乾癬患者。

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