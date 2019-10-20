普悠瑪周年／鐵道學會：台鐵改革最不缺就是控管表格

普悠瑪翻覆事故造成18死多人輕重傷，明天將滿一周年。台鐵局對外公布總體檢144改善事項，共計126項擬妥行動計畫並有具體目標及成果，達成率87.5%，其中25項已提報解除列管。對此，就有學會表示，對於台鐵營運現場的改革，多數仍流於表格與文字，「最不缺的就是控管表格」。

台灣鐵道暨國土規劃學會說，檢視近一年以來台鐵的改善，認為最不缺的就是控管表格，對於營運現場的改革，多數仍流於表格與文字，只為讓交通部解除列管，而非痛定思痛地改善。

學會說，例如台鐵10月公告的「總體檢改善情形」、列管編號1404號之事項，說明台鐵於2019年5月完成ATP遠端控制開機與標準程序制定與教育，同時列管編號1605項亦說明司機員運轉操作確認強化工作已完成，但2019年8月6日即在三塊厝站發生司機員過站不停且又隨即倒車情事。

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學會表示，近期幹部成員搭乘台鐵自強號或普悠瑪號列車時，誤點情況仍持續未改善，顯示台鐵的改革仍處於表面，而非自體質上的徹底改變。

學會表示，台鐵最需要的自體質上的改變，而改變台鐵體質的鑰匙就握在交通部手上。然而，交通部近期的作為，凸顯交通部對於台鐵的心態只有愈來愈邊緣，希望台鐵不要出事，卻也不願重視。

學會說，例如近期交通部推動高鐵往屏東延伸的專案，明明台鐵路線才剛剛完成鐵路高架化、並持續辦理南迴鐵路電氣化工程，但交通部卻直接忽視台鐵改革的可能，而要求以高鐵進行重複的投資。交通部帶頭忽視台鐵，又如何要台鐵能徹底改革？