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普悠瑪周年／他淚崩自責一年：回去都把電視關掉

2019-10-20 09:10聯合報 記者曹悅華侯俐安／台北即時報導

煞不住的15分鐘，成為台鐵人心中永遠的痛。

時間回到去年10月21日下午4時34分，台鐵6432列車停靠在宜蘭站，當時列車已因主風泵問題，司機向調度員求援半小時，待列檢員上車後仍沒有排除故障，遂放行列車繼續發車。種種環節的疏失，以致於列車在4時49分出軌。在那之前，沒有人知道這是18條人命最後的15分鐘。

普悠瑪事發過後，交通部長林佳龍曾指台鐵「螺絲掉滿地」，百年台鐵龐大的組織文化，從維修、排點、車輛妥善率等，處處留下沈痾，一旦遇上重大事故，台鐵上萬名「小螺絲們」只能承擔責任。6432事故後，外界多關注列車維修、改善，但當技術人員要提升能力的同時，列車在新馬翻車後，所屬轄區的宜蘭段機班人員，在事發一年後還沒能走出壓力。

「那個禮拜打開電視都是報導這些，回去把電視關掉不想再看到…」台鐵宜蘭機務分段分段長黃宗賢回想起普悠瑪翻覆那幾天，內心的自責和恐懼表露無遺，幾度哽咽的他，坦言至少花了半年時間，經過一次又一次的心理諮商，才能談及這件事。

黃宗賢說，他心理諮商五次，事發後一個月，台鐵也安排了四天機班段訊，同時間提供檢修同仁諮商，而老師會從中選出還需要個別諮商的人，他和兩名列檢員就包含在內。而兩個列檢員，事發後都仍在崗位上繼續做，不過心裡仍受到很大影響

黃宗賢說，那天收到綜合調度所打來通知6432次有故障，需要列檢員協助。「當時列檢員處置就是看到現狀，問司機能不能動？哪裡有故障？司機回覆沒有，說已經恢復，所以列檢員就下車 」沒想到不久後竟得知，該列車在新馬站翻覆。

「我是主管也是基層出來的。」黃宗賢說，他相信兩名列檢員的作為，也相信他們當下的處理。列檢就是接受調度所的指令跟通話，進而上車協助處理，「事實上就是有上去（指上車）」。面對外界質疑為何知道有問題去沒有跟車，「這些都是事後諸葛」，就算當初列檢員上車，因為轄區只到宜蘭的緣故，到羅東也會下車，列檢員確實有做好自己份內工作，不應該將罪名強冠在列檢員身上。

黃宗賢說，因為普悠瑪翻覆，造成現在新的列檢員進來就會覺得，明明不關自己的事還有可能卡到官司，甚至有人會說不要做列檢，很多人開始排斥輪三班或是單獨面對車輛故障問題。

說著說著，黃宗賢想到同樣在台鐵的親戚，久久不能自已。他說，大伯父曾經歷追撞事故，當時他看到大伯父在法庭很無助的樣子，獨自承擔了本該不是自己的責任，「擔心重演，是無妄之災」。言談中除了講述大伯父因為與論審判遭遇的委屈，也道盡對屬下的心疼。

不過他也說，鐵路的人經過事情，「事故發生一個月就倒過來變故事」，重要的是記取教訓別再發生。進台鐵後從來沒有遇過這麼大事故，比大里事故更慘烈。整整三天三夜在事故現場，搶修的畫面歷歷在目，現在能做只有從維修跟機班專業訓練做起，唯有讓屬下接受更扎實的教育，才能避免憾事重演。

宜蘭車站列檢員。記者陳正興／攝影
宜蘭車站列檢員。記者陳正興／攝影
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台鐵宜蘭機務分段分段長黃宗賢。記者陳正興／攝影
台鐵宜蘭機務分段分段長黃宗賢。記者陳正興／攝影
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台鐵宜蘭機務分段現場。記者曹悅華／攝影
台鐵宜蘭機務分段現場。記者曹悅華／攝影
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台鐵事故列車
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