普悠瑪周年／補破網 政院砸5.7億補貼台鐵虧損小站
去年10月21日台鐵普悠瑪翻覆事故，再度讓台鐵財務問題浮上檯面，面對近年台鐵票價調漲呼聲，交通部長林佳龍上任後轉為承諾以補貼偏遠路線及小站虧損，取代提高票價。對此，台鐵證實近來申請補貼12億，包含小站虧損1.36億、服務性路線虧損10.64億，行政院已核定補貼5.74億元。至於行政院體檢小組建議台鐵提出合理化票價攻勢，台鐵表示將委請學者專家研議公式，提出合理化票價計算公式。
百年台鐵負債高達上千億，票價卻長達24年沒有調整，票價、營收早已入不敷出，2017年交通部在前部長賀陳旦時代曾提出調漲票價，台鐵原規畫區間車票價調漲7.5％、自強號漲二成，但去年底在九合一選舉前凍漲。普悠瑪事故後，台鐵「又老又疲又窮」困境再度浮上檯面。
林佳龍上任以「大算盤與小算盤」形容，面對台鐵問題應有「兩本帳」，一是台鐵營運、二是公共服務。他說，台鐵每天乘載6、70萬名旅客，在支線、偏鄉具備重要功能，以台鐵每年虧損20億來看，單是解決偏鄉路線可能就有10億，老人福利等優惠也由台鐵吸收，幾乎抵銷帳面收入。
今年4月林佳龍提出透過票務系統改革提升搭載率，同時以補貼取代提高票價。對此，台鐵局副局長馮輝昇表示，台鐵局為兼顧公共服務、配合政府推動環保節能及全國便捷的運輸服務等政策責任，偏遠或不符成本效益之路線及車站仍須提供公共服務，致虧損無法減少。
馮輝昇表示，台鐵局明年度預算編列中，申請服務性路線及小站營運虧損補貼12億元，包含服務性路線虧損10.64億、小站虧損1.36億，向行政院及交通部爭取虧損補貼，行政院已核定補貼5.74億元，盼能在營運虧損得到幫助。
對於台鐵從1995年至今有24年時間都沒有調整過票價，台鐵雖然曾在2007年提出票價合理化調整，也獲行政院核定，當時並未實施。普悠瑪事件後，行政院體檢小組建議台鐵比照國營企業，研議票價自動調整機制，提出合理化票價公式，並落實兩年檢討一次。
台鐵表示，業依據鐵路法規定，曾於1997年、2017年、2018年及2019年都有意向交通部提出多種票價調整方案，包含車種差別費率、調高起碼里程等方式，但台鐵局票價調整前，將先完成「提升服務品質」、「改善售票系統」，並將定期票優惠及公路轉乘優惠等多元優惠配套措施納入票價調整規畫案。
台鐵局也表示，將委請相關學者、單位研議票價公式，擬定提出合理化之票價計算公式，以符合票價調整之合理性。
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