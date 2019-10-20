普悠瑪周年／重回發車現場 台鐵增防火牆今年擋14件

「潤滑油量正常、溫度沒有超高...」，一列普悠瑪列車駛進新北市樹林調車場，這天它剛好輪到三天一次的日檢，兩名檢修人員頭戴手電筒、手持器具，拿著「TEMU2000型傾斜式電聯車一級檢修紀錄表」，沿著列車底部從車頭走到車尾，逐項檢查每個環節，從視覺、聽覺、觸覺和嗅覺，檢修行車主要機件狀態並即時檢修，確認列車能正常行駛，最後交檢查者、主任、段長簽名，司機員出發前確認後，再自行檢查一遍才能發車。

去年10月21日，6432次普悠瑪列車下午2時50分從樹林站出發，4時49分於新馬站翻覆。明天正是事發一周年，如果時間重來，台鐵能擋下這班通往死亡的列車嗎？

重回新北市樹林調車場，一年前6432列車就是在這裡檢查後出發。檢修人員拿著「TEMU2000型傾斜式電聯車一級檢修紀錄表」逐項檢查，工作重點分為兩項，一是以視覺、聽覺、觸覺和嗅覺，就有關行車主要機件狀態及作用施行檢修，二是查閱動力車交接紀錄簿並簽名。

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從該表中可以看到，檢修項目分成十大類別，分別是動力系統、傳動裝置、韌機系統、行走系統、儀表、車身、電氣系統、連結裝置、輔助設備及其他系統，每類別包含三到七個細項，必須勾選經外觀及作用狀態檢視後是否正常，若勾選一長也要填寫如何處理，最後交檢查者、主任、段長簽名，而該項檢查表屬於日檢，並非每列車輛都必須填寫。

而在普悠瑪事故後，列車出庫前，檢修人員必須多填一份「動力車檢修完工證明」，當檢修項目有異常者，應於異常欄位填寫異常狀況及處理情形，且必須符合「機車車輛異常影響程度分級處理－列車出庫條件」，才可以填寫該完工證明，方便司機出庫前了解列車狀況。

不過，詢問普悠瑪翻覆後增加表格帶來的改變，現場檢修人員表情有些無奈，以前是檢查完畢進辦公室填寫檢修紀錄，現在則是「拿榔頭又要拿表單」，他們說，以前並不是沒有檢查， 「檢查時間就是那麼多，現在變的好趕」。不禁讓人思考，台鐵在要求相關人員增加表單填寫，是否也應該加長檢查的時間。

樹調現場人員也透露，普悠瑪翻覆後確實動力跟壓力會做謹慎檢查，也要確保ATP能正常啟用，但新增了表格後「真的很趕，還是只有20分鐘」，礙於若加長檢修時間就必須新增人力，只能盡力在時間內完成檢查。

除了檢修員必須多填寫一份動力車檢修完工證明供司機員參考，台鐵局說去年12月7日開始增加「動力車司機員出庫檢點表」，司機必須透過檢核表確認相關問題都處理，才會出庫，截至目前為止，這道最後「防火牆」已擋下14輛故障車輛，僅有一列是普悠瑪列車，在樹調發現有問題便停車換編組。

據了解，保障一列列車正常運行需要23人，包含動力檢查員兩人，負責動力系統如集電弓、馬達、轉向架、供電設備等檢查；技工兩人，用來協助巡視車下走行機構；客服檢查員兩人，負責車上服務設備如座椅、空調、廁所和播音的檢查；監洗一人，負責車輛清洗督導；斯巴克15人，負責車輛清潔清洗；列檢一人，負責車輛出發線臨時故障處理。

「現在出庫前就是有兩大關卡。」台鐵局副局長馮輝昇說，風險把關是一道一道，目前出車前有兩套機制，一個是完工檢核表，在各維修廠段都有建立，車輛檢修完成後要針對各個項目，逐項打勾確認，再由相關人員主管簽名，是個證明單，代表維修工作徹底完成。再來車輛在出庫前，也有個檢點表，司機必須透過該表單確認相關問題都處理，才會出庫。

至於列車出庫後，行駛過程中若故障，馮輝昇說，處理上，先前都有認知上的落差，針對這種狀況，現在訂了車輛故障處理分級制度，分四等級，司機員、調度員、維修人員可以按照這樣作業標準判定。

馮輝昇說，按照機車車輛異常影響程度分級處理，像是集電弓損害就是四級，要立即行駛，ATP故障也是四級，同樣要馬上停駛。相關作業程序表明確界定，只要了解問題就可以做出正確判斷，有一致性處理標準，在通聯跟處理上都有依據跟依循，最終目的就是確保車子在庫就完成檢修，出庫也可以確認完全問題，路線上遇到問題也知道如何因應處理，以確保安全。

台鐵局機務處長宋鴻康說，考量行車安全、影響駕駛、列車延誤、列車運轉、乘坐舒適及服務品質等因素，台鐵行駛中機車車輛異常影響程度分級處理，共分為四級。第一級為行駛至運轉終了；第二級為行駛至終到站；第三級為行駛至最近站或最近機務段；第四級為立即停駛。