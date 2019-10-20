普悠瑪周年／補人力缺口 台鐵增2963人

台鐵普悠瑪列車翻覆意外，台鐵人力不足困境浮上檯面。台鐵表示，截至目前台鐵現有員額為1萬5604人，在進用1345人後將達到1萬6949人，將比去年同期增加2963人。

台鐵局表示，為徹底解決人力不足問題及因應勞基法修正勞動條件，經運、工、機、等單位盤點所需人力，計需2818人一次請增，經行政院同意分三年三階段核給，其中包含去年1907人、今年791人，今年人力則包含今年請增352人及明年請增439人，提前於今年進用，明年則將核給120人。

台鐵局表示，去年行政院核增的1907人中，包含資位人員954人、營運人員953人，都已在今年3月底完成報到，補充現場基層人力。明年核定的791人，包含資位人員286人、營運人員505人，合併在台鐵局現有缺額，辦理鐵路特考及營運人員甄試。

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其中，包含資位人員946人，含核增286人及現有離退缺額660人，在今年鐵路特考，今年8月16日及10月22日兩階段榜示，錄取人員將從11月11日至明年2月10日起陸續進用。

營運人員673人，包含核增505人及現有缺額168人，其中274人已於今年8月12日報到完成，第二階段甄試399人預計10月28及11月4日分二梯次報到完成。