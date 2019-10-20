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普悠瑪周年／總體檢144待改事項 台鐵做到哪些？

2019-10-20 09:02聯合報 記者曹悅華侯俐安／台北即時報導

2018年10月21日，台鐵6432次普悠瑪號於從樹林站出發，一路開往台東站。沒有人想過，18條人命從此天人永隔，以及車上288名乘客輕重傷，再多道歉跟懲處都喚不回的事實。

一年過去，明天普悠瑪事件將滿周年，台鐵總體檢144改善事項，分為行車事故分析與管理、安全管理體系升級、軌道系統安全、車輛及系統機電、維修制度、運轉系統及組織效能七項。

截至目前，共計126項擬妥行動計畫並有具體目標及成果，達成率87.5%，25項已提報解除列管。其中，優先改善事項33項中已完成16項，其餘17項處理上較為費時，不過皆已擬妥行動計畫，除TCMS傳輸下載方式研議中及訓練所於2023年建置完成外，餘15項預計於2020年前可完成，比例達94%。另有18項因為屬中長期規畫，無法立即展現成果，已設定期程並研提規畫中。

台鐵局企劃處長郭冠宏說，「交通部提的144項不太可能一步到位，有分優先、一般、後續改善作為」。後續改善作為就是該做但是台鐵職權做不到，或是科技無法做到的，像是建議台鐵軌道跟天線可用同一列車檢修，但台鐵不同於高鐵，已經有132年歷史，很難一列車同時檢查，目前正在思考如何把檢查軌道跟電車線設備集中在一列車上面，因此無法立即提出因應作為，更何況還需要經過發包。另外像是有建議台鐵參考北捷，企業化經營也是很難在短時間有行動方案。

「安全價值建立是最優先的。」台鐵局副局長馮輝昇說，過去一年，要求員工把安全第一的價值文化建立起來，有了安全才能真正確保事件不再重演，所以在組織調整跟重建方面做了很多努力。

馮輝昇說，目前組織跟制度面還有人力方面有初步跟具體成果。像是路線養護就訂了35項，機電方面，車輛出庫、檢修完成的檢核表，故障分級等，降低司機員、調度員彼此間對車輛故障異常判斷的落差，希望可以一致化，彼此有共同語言。至於設備跟環境，包含枕木抽換，還有路線小半徑彎道改善等，需提計畫和編列預算，都是需要時間才能逐步執行。

馮輝昇說，回顧這一年，就是努力重拾民眾對台鐵信心，一方面自我反省也自我檢視，透過反省跟檢視以精進改善，把安全做到最好，服務品質提升到民眾可以滿意，希望能重建外界對台鐵的信心。

台鐵局於今年1月成立安全管理、組織管理及營運財務等三大改革小組，由局長張政源擔任召集人，三名副局長分別擔任副召集人，並聘請外部委員，截至10月9日總共由局長主持召開13次委員會議；副局長主持16次小組會議，擬定改善措施之行動計畫並落實管考追蹤機制。張政源裁示分為安全改善、效率提升、員工福利與人力資源、企業化經營、財務改善等五大目標，另由台鐵局主任秘書朱來順親自督導普悠瑪改善與賠償事宜。

去年10月21日，台鐵普悠瑪事故造成18死。本報資料照片
去年10月21日，台鐵普悠瑪事故造成18死。本報資料照片
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台鐵普悠瑪號列車
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