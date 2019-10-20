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台灣民眾羨慕！世界上哪些國家最值得我們借鏡？

2019-10-20 08:30聯合新聞網 文章提供／遠見

日本街道。圖／ingimage
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過去台灣所創造的經濟奇蹟常為外國借鏡，但這幾年來，「高齡化危機」「經濟停滯」與「貧富差距」讓年輕一代感到苦悶，台灣到底可以效法哪個國家或地區以擺脫困境？《遠見》在社群媒體與網站進行「世界上哪些國家最值得台灣借鏡？」的活動，近日答案揭曉，你知道台灣民眾最羨慕誰嗎？

身在台灣，我們都希望腳下的這片土地能變得更好。經濟更繁榮、生活更便利、福利更完善，但認清現況之後，似乎仍有許多令人搖頭之處。

《遠見》創刊於1986年7月，2019年的10月號雜誌，正好是《遠見》第400期，距離2020總統大選也剛好100天。在這個關鍵時刻，《遠見》除了製作跨國專題，前往澳洲進行採訪報導，分析這個28年來經濟持續正成長的國家，到底有什麼治國祕訣，能被國際權威媒體《經濟學人》稱為全球已開發國家的發展典範。雜誌報導推出後，深受好評。

隨著10月號雜誌出刊，《遠見》的社群媒體與網站（延伸閱讀：遠見．跨越400 喚醒新台灣），也同時進行另一項調查，邀請《遠見》讀者與網友分享，世界上哪些國家最值得台灣借鏡？從中試圖為台灣的未來，尋找新標竿。

結果，這個話題引起熱烈迴響，8天內即獲得514位讀者留言，彙整讀者意見，發現台灣人最渴望借鏡的前三個國家或區域，分別為日本、新加坡與北歐。

這三大區域，恰恰對應到台灣的三處軟肋：「高齡化危機」「經濟停滯」與「貧富差距」。

日本：用AI服務社會，力抗高齡化危機

首先，與台灣緊密交流的日本，共有61個網友提及，奪下最值得借鏡國家第一名。

其實，台灣與日本有許多相似處。在地理環境上，均地處太平洋第一島鏈，除長年面對地震、颱風的侵襲，更欠缺可以開發的天然資源；在人口結構上，也深受高齡化所苦，人口已進入負成長。

借鏡日本近年的「社會5.0」政策，被許多網友視為台灣的下一步。在日本政府的規劃中，「社會5.0」將是社會發展的全新階段。生活將以AI為核心重新打造，包括防災系統、地方治理、老人照護、智慧農業等，「缺工」「缺資源」將不再是問題，取而代之的是，由「科技」服務「人民」的全新社會。

新加坡：打造「東方瑞士」，創造島國經濟奇蹟

台灣人第二想學的是新加坡，共拿到44票。這個建國至今不到一甲子的國度，土地面積連新北市一半都不到，卻在近年創造全球第三高的人均所得，更被國際譽為「東方瑞士」。

能長年高居全球競爭力前段班，新加坡成功的關鍵就在政府的效能。其中，大刀闊斧展現「拚金融」的決心，也是台灣值得借鏡之處。

除建立專業資產管理機構、更改稅制以吸引資金，更重要的是，新加坡將「拚金融」的思惟，注入到社會各角落。只要金融機構願意提供員工專業訓練，金融管理局還會提撥約60%的高額補助。

北歐：完善社會制度，消彌貧富差距

至於第三名，則是與台灣有萬里之遙的「北歐五國」──丹麥、冰島、挪威、瑞典以及芬蘭。雖然北歐在地理上和心理上都距離台灣人很遙遠，但被世界視為「福利國」的北歐，卻令台灣人羨慕。

以丹麥為例，丹麥人若遭逢失業，政府不僅會提供職涯訓練，給予高達九成的失業救濟，讓失業者有充裕的時間決定下一步。

良好的社會福利制度，也讓北歐的創業風氣盛行，因為人民相信，社會福利制度足以支撐自己的生計。這股創業氛圍，讓北歐的企業多元且互補，進而形成共生共榮的商業圈。

對比台灣近年的停滯薪資，年輕人對未來感到無力，也許追求「公平、福利」的北歐模式，擺脫依賴出口的小國宿命，可以是台灣的另類出路。

澳、美、韓、泰、紐也讓台灣人很有感

過去十年來，台灣年輕人最愛的打工度假勝地澳洲，則排第四名。節節成長的經濟實力、共好的社會、美麗的環境、多元種族的文化，吸引許多台灣人。

至於美國、韓國泰國等，亦被網友點名「想學」，理由都是羨慕這些國家的「軟實力」。

軟實力的輸出，象徵著一國在文化上的影響力。從當下台灣一線戲院的上映電影種類，便能略窺一二。美國的好萊塢電影總是大宗，漫威英雄的名字更是人人倒背如流；韓流（K-pop）同樣改變台灣社會的消費習慣，看韓劇、追韓綜，早成為人們日常。

同樣的，泰國有效串連觀光產業鏈，從地陪到台灣旅行社，無不朗朗上口泰國的趣聞趣事，令人為之嚮往；紐西蘭創造「奇異果」行銷奇蹟外，近來興起的自然旅遊，亦是觀光產業的新亮點。

圖片提供／遠見
圖片提供／遠見
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教育與學習，是讀者最重視的借鏡議題

若以「議題」為視角，《遠見》的讀者認為台灣人最需向外人學習的項目以「教育」為最大宗。若以留言的斷詞進行分析，排名前兩位分別是「教育」「學習」。其中，又以英語教育和芬蘭教育被提及次數最多。

在英語教育上，以「新加坡」「菲律賓」最受推崇。前者在國際地位上的殊榮，早已證明「雙語教育」的成功；菲律賓一直以來都是「美國企業客服中心大國」，更有無數菲律賓人，前往台灣、日本、韓國從事英語教育工作。

隨著科技的快速演進，要求「多元教育、適性揚才」的教育制度，也是讀者心中理想的教育主流。

芬蘭的教育制度尤為台灣人所稱道。多元選修課程，不僅有傳統的語文數理，更廣納藝術、音樂、木工、編織等課。此外，也搭配大量戶外課程與遊戲設計，讓孩子都能在成長中摸索出屬於自己的路。

圖片提供／遠見
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（作者／蔣濬浩 本文出自2019.10.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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