吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天桃園以北，雲量多、有局部零星降雨，北海岸、北部山區及東北部較明顯；新竹以南為晴時多雲、早晚涼；中南部白天微熱，午後南部山區有局部零星降雨的機率。北部20至27度、中部20至30度、南部21至32度、東部20至29度。

中央氣象局最新路徑潛勢預測圖及暴風圈侵襲機率圖顯示，中颱浣熊在台灣東側約700公里的海面上，向北北北東移動；他說，明將轉向東北加速前進，且因環境垂直風切逐漸增大、強度將迅速減弱、變性；無侵襲台灣的機率。

吳德榮說，第21號颱風博羅依昨晚8時生成；中央氣象局最新資料亦顯示，類似於最新(19日20時)美國(GEFS)系集模式21次模擬路徑，在通過關島附近之後，絕大多數模擬路徑即向北大迴轉，都在日本的東南方海面，連日本陸地都不受侵襲，當然皆無侵台機率。

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他說，昨天有媒體誤以為今年第21號颱風仍然是雷馬遜，但2014年雷馬遜在菲律賓、海南島、廣東皆釀成巨災，已被除名；而以新的命名博羅依(Bualoi)取代。

吳德榮表示，明天至周三仍受東北風影響，但水氣減少；北台灣為多雲偶見陽光，北海岸、北部山區及東北部有局部短暫降雨的機率；中南部為晴時多雲、白天微熱；午後南部山區有局部零星降雨的機率；各地早晚偏涼。