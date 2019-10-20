親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

92戶400人預定？排隊瘋買房 「饑餓行銷」真相是...

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天桃園以北，雲量多、有局部零星降雨，北海岸、北部山區及東北部較明顯；新竹以南為晴時多雲、早晚涼；中南部白天微熱，午後南部山區有局部零星降雨的機率。北部20至27度、中部20至30度、南部21至32度、東部20至29度。

中央氣象局最新路徑潛勢預測圖及暴風圈侵襲機率圖顯示，中颱浣熊在台灣東側約700公里的海面上，向北北北東移動；他說，明將轉向東北加速前進，且因環境垂直風切逐漸增大、強度將迅速減弱、變性；無侵襲台灣的機率。

吳德榮說，第21號颱風博羅依昨晚8時生成；中央氣象局最新資料亦顯示，類似於最新(19日20時)美國(GEFS)系集模式21次模擬路徑，在通過關島附近之後，絕大多數模擬路徑即向北大迴轉，都在日本的東南方海面，連日本陸地都不受侵襲，當然皆無侵台機率。

他說，昨天有媒體誤以為今年第21號颱風仍然是雷馬遜，但2014年雷馬遜在菲律賓、海南島、廣東皆釀成巨災，已被除名；而以新的命名博羅依(Bualoi)取代。

吳德榮表示，明天至周三仍受東北風影響，但水氣減少；北台灣為多雲偶見陽光，北海岸、北部山區及東北部有局部短暫降雨的機率；中南部為晴時多雲、白天微熱；午後南部山區有局部零星降雨的機率；各地早晚偏涼。

他說，周四至周六東北風的水氣增多；北部、東半部有局部短暫降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；北台灣偏涼。中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼；午後南部山區有局部零星降雨的機率。

中颱浣熊（左）、輕颱博羅依（右）路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
中颱浣熊（左）、輕颱博羅依（右）路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
分享

吳德榮氣象局颱風
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台灣民眾羨慕！世界上哪些國家最值得我們借鏡？

2019-10-20 08:30

注意！今天低溫下探20度 雙颱撲日對台沒直接影響

2019-10-20 06:37

胃藥疑含致癌物 23款下架回收

2019-10-19 23:51

日月潭花火音樂會 3萬觀眾齊飆歌

2019-10-20 00:37

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

機車考照 駕訓補助明年續辦

2019-10-20 00:37

菜市場名冠軍 又是「家豪」「淑芬」

2019-10-19 23:32

願景／邁入下個十年 社企DNA植入跨部門思維

2019-10-19 21:17

下圍棋不失智的證明在這裡 長青賽90歲棋士有七位

2019-10-19 21:13

願景／社企員工只能低薪？ 社企流林以涵拆解常見迷思

2019-10-19 21:05

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

調查：國中生近1成曾被霸凌 近四分之一曾想自殺

2019-10-19 19:07

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29

嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38

交通部「道安會報」擬重組 盼完善監理制度

2019-10-19 15:21

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

影／桃機地下美食街清晨發生自來水溢流 未影響旅客

2019-10-19 14:50

面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42

超商72變 賣車、求職、外送樣樣來

2019-10-19 13:32

胃藥疑致癌 23項限期回收

2019-10-19 13:12

年改之後 終身學習報名變冷

2019-10-19 13:11

機車考照上駕訓班補助千元 明年續辦

2019-10-19 13:03

美嬰兒食品 恐含微量重金屬

2019-10-19 12:58

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

聯合盃作文大賽花蓮場今登場 徐榛蔚勉家長伴孩子閱讀

2019-10-19 12:23

願景／社企流七周年論壇 柯文哲：社會互相不信任

2019-10-19 11:37

晴天桃機二航廈還淹水？是美食街業者設備惹禍

2019-10-19 11:15

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51

即使年改衝擊 救國團終身學習仍是最佳選擇

2019-10-19 10:34

懶人旅遊好康 台鐵明年1到3月套裝行公布

2019-10-19 10:26

機車駕訓效益明年出爐 公總再決定是否調整學習內容

2019-10-19 10:18

空軍台南基地開放營區 民眾看戰機衝場大呼過癮

2019-10-19 10:17

上駕訓班考取機車駕駛補助1千 明年續辦

2019-10-19 10:02

高雄杉林發生規模3.8地震 最大震度3級

2019-10-19 09:57

氣象局：北台灣水氣多 偶有降雨

2019-10-19 09:33

不屈服於老化宿命 AI演算幫長輩從生活中「賦能」

2019-10-19 08:53

打造有感長照 醫師認為需要產業思維

2019-10-19 08:47
看更多

熱門文章

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

空軍台南基地開放營區 民眾看戰機衝場大呼過癮

2019-10-19 10:17

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

注意！今天低溫下探20度 雙颱撲日對台沒直接影響

2019-10-20 06:37

面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42

殺破狼周運勢／天秤工作收益增加 摩羯對他怦然心動

2019-10-20 00:00

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

每日星座運勢／牡羊名利雙收好日子　易得貴人協助

2019-10-20 00:00

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35

陸客不來華語導遊失業 部分改行代駕、外送員

2019-10-19 10:18

即使年改衝擊 救國團終身學習仍是最佳選擇

2019-10-19 10:34

上駕訓班考取機車駕駛補助1千 明年續辦

2019-10-19 10:02

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51

影／教你「辣手摧花」 到玫瑰有機農場萃取花露

2019-10-19 15:25

胃藥疑含致癌物 23款下架回收

2019-10-19 23:51

嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

法國必買「布列塔尼餅乾」旗艦店登場 按讚送瑪德蓮

2019-10-19 15:42

找工作兼摸彩 鹿港就業博覽會11月9日登場

2019-10-19 11:39

台灣民眾羨慕！世界上哪些國家最值得我們借鏡？

2019-10-20 08:30

胃藥疑致癌 23項限期回收

2019-10-19 13:12

氣象局：北台灣水氣多 偶有降雨

2019-10-19 09:33

影／桃機地下美食街清晨發生自來水溢流 未影響旅客

2019-10-19 14:50

倖田來未「壞蛋包」陷阱妹 MAISON PROMAX快閃店開幕

2019-10-20 01:41

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

2019薄酒萊空降倒數！酒評：「為之驚嘆的年份」

2019-10-19 12:28

保養一定要用乳液? 綠藤生機：社企以商業力量改變社會

2019-10-19 20:54

懶人旅遊好康 台鐵明年1到3月套裝行公布

2019-10-19 10:26

不屈服於老化宿命 AI演算幫長輩從生活中「賦能」

2019-10-19 08:53

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28

交通部「道安會報」擬重組 盼完善監理制度

2019-10-19 15:21

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-19 21:31

【婚姻故事】華心／不語纏斯，二十載

2019-10-20 06:00

來台度冬黑面琵鷺突破千隻 黑琵保育季更精彩

2019-10-19 09:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top