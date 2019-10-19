願景／台灣社企10歲了 「關鍵少數」改變社會
社會企業的創新創業浪潮在台灣捲動已有十年，不但轉化非營利組織的思維，更進一步改變政府公共政策。社企流昨舉辦七周年論壇，除探討發展歷程，也放眼未來十年發展，討論「下一個十年，社會企業會消失嗎？」引發正反思辯。
這場論壇由社企流主辦，聯合報系願景工程共同策畫推動，吸引上百名社企創業者、創投平台、政府官員、律師等齊聚一堂，分享經驗。
台北市長柯文哲致詞指出，推動社企最重要的是「分工合擊」，社企的概念和企業發展社會責任的界限已漸趨模糊，如今企業社會責任概念普及，已不會有企業宣稱只想賺錢。北市府正積極與眾多社企合作解決社會問題，只要企業願意承擔更多責任，公部門都願補助更多資源。
推動社企發展逾十年的活水社企投資開發總經理陳一強說，這十年來，社企創新的概念影響了非營利組織和企業，讓原本處於光譜的兩端，逐漸向中間靠攏，愈來愈多公司不再以營利為唯一目的，願同時肩負環境、永續等社會使命。
在社企匍匐發展的過程中，政府的角色不可或缺。行政院政務委員唐鳳表示，政府是「串連者」，將社會與企業連結在一起，讓彼此互相理解及合作。唐鳳觀察台灣社企發展的優勢在於多元，對應到聯合國十七項永續發展目標（SDGs），相符合的多達十幾項，這是和其他國家只專注在農業、能源等單一領域的創新最不同之處。
面對社企如何邁向下個十年？社企流執行長林以涵表示，社企提倡的創新DNA，已逐漸實踐在傳統的非營利組織或主流企業間。她期許，無論未來社企一詞是否消失，社企都將成為推動社會改變的「關鍵少數」。
林以涵表示，社企並非解決社會問題的萬靈丹，價值是要讓政府、企業和非營利組織等各部門，找到擅長的事情，發揮互補的綜效。
社企流公布自家營運實況，七年來為了不斷帶動大眾討論社會創新，平均一年得花四百萬元，製作官網專題和內容，但透過網站合作，實際獲得收入僅五十萬元。
林以涵回首當初創辦社企流官網的初衷，是希望更多人認識社企，如今社企概念普及，最新的社創大調查，每三人就有一人知道社會企業，社會的討論更已進入反思社企的浪潮之中。因此社企流將於年底推出「社企流網站集資計畫」，希望募集眾人支持，將更多國際的社會創新創業趨勢帶進來台灣。
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