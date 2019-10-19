親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

英國會通過脫歐動議 強生依法須請求延後脫歐

亞錦賽／中華隊10:2擊敗大陸 決賽與日本爭冠

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04聯合報 記者侯俐安／即時報導

今年第21號颱風博羅依今天晚間八時生成，目前位置在鵝鑾鼻東南東方3750公里，以每小時23公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

氣象局預報員張承傳表示，博羅依颱風會從西北轉北，離台灣有將近2000公里距離，基本上對台灣沒有影響，預計五天後在日本南方海面。至於浣熊颱風在晚間八時也已成為中度颱風，將持續往北轉東北走，對台灣沒有影響。

今年第21號颱風博羅依今天晚間八時生成。圖／取自氣象局
今年第21號颱風博羅依今天晚間八時生成。圖／取自氣象局
分享

颱風預報氣象局
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

願景／邁入下個十年 社企DNA植入跨部門思維

2019-10-19 21:17

下圍棋不失智的證明在這裡 長青賽90歲棋士有七位

2019-10-19 21:13

願景／社企員工只能低薪？ 社企流林以涵拆解常見迷思

2019-10-19 21:05

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

調查：國中生近1成曾被霸凌 近四分之一曾想自殺

2019-10-19 19:07

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29

嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38

交通部「道安會報」擬重組 盼完善監理制度

2019-10-19 15:21

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

影／桃機地下美食街清晨發生自來水溢流 未影響旅客

2019-10-19 14:50

面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42

超商72變 賣車、求職、外送樣樣來

2019-10-19 13:32

胃藥疑致癌 23項限期回收

2019-10-19 13:12

年改之後 終身學習報名變冷

2019-10-19 13:11

機車考照上駕訓班補助千元 明年續辦

2019-10-19 13:03

美嬰兒食品 恐含微量重金屬

2019-10-19 12:58

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

聯合盃作文大賽花蓮場今登場 徐榛蔚勉家長伴孩子閱讀

2019-10-19 12:23

願景／社企流七周年論壇 柯文哲：社會互相不信任

2019-10-19 11:37

晴天桃機二航廈還淹水？是美食街業者設備惹禍

2019-10-19 11:15

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51

年改衝擊？選擇增加？ 救國團終身學習課程報名變冷

2019-10-19 10:34

懶人旅遊好康 台鐵明年1到3月套裝行公布

2019-10-19 10:26

機車駕訓效益明年出爐 公總再決定是否調整學習內容

2019-10-19 10:18

空軍台南基地開放營區 民眾看戰機衝場大呼過癮

2019-10-19 10:17

上駕訓班考取機車駕駛補助1千 明年續辦

2019-10-19 10:02

高雄杉林發生規模3.8地震 最大震度3級

2019-10-19 09:57

氣象局：北台灣水氣多 偶有降雨

2019-10-19 09:33

不屈服於老化宿命 AI演算幫長輩從生活中「賦能」

2019-10-19 08:53

打造有感長照 醫師認為需要產業思維

2019-10-19 08:47

北、東半部雨到下周五 吳德榮：浣熊不會帶來秋颱效應

2019-10-19 08:15

醫病天地／男嬰吃3口蛋 引發過敏險喪命

2019-10-18 23:44

健康你我他／我用敬老金買血壓計

2019-10-18 23:17

特殊營養食品 魚油限量擬放寬

2019-10-18 23:14

醫療奉獻獎／ 郭成興 台東新生兒 三成他接生

2019-10-18 23:13

大樂透7.7億獎落台中 一人獨得今年最高單注獎金

2019-10-18 22:01

因應特殊需求 特殊營養品魚油建議量擬放寬

2019-10-18 19:52
看更多

熱門文章

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

戶外教學遇手臂粗百步蛇 排灣族耆老：祖靈等級

2019-10-19 00:22

醫療奉獻獎／ 郭成興 台東新生兒 三成他接生

2019-10-18 23:13

空軍台南基地開放營區 民眾看戰機衝場大呼過癮

2019-10-19 10:17

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

北、東半部雨到下周五 吳德榮：浣熊不會帶來秋颱效應

2019-10-19 08:15

每日星座運勢／射手心情好沒煩惱事　金錢錦上添花

2019-10-19 00:00

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

陸客不來華語導遊失業 部分改行代駕、外送員

2019-10-19 10:18

面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42

趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35

年改衝擊？選擇增加？ 救國團終身學習課程報名變冷

2019-10-19 10:34

穿「綠衣服」河粉買1送1！越南百年「飛機河粉」到台中

2019-10-18 23:41

海巡署「愛龜5守則」大玩創意梗 網友呢喃：傑尼傑尼

2019-10-19 03:13

上駕訓班考取機車駕駛補助1千 明年續辦

2019-10-19 10:02

影／教你「辣手摧花」 到玫瑰有機農場萃取花露

2019-10-19 15:25

【閱讀生活】Mikey／取對名字旺六代

2019-10-19 06:00

【童言童語】黃郁文／犛牛與毛牛

2019-10-19 06:00

法國必買「布列塔尼餅乾」旗艦店登場 按讚送瑪德蓮

2019-10-19 15:42

嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

已成族群？ 基隆又見尖翅翠蛺蝶

2019-10-19 00:17

特殊營養食品 魚油限量擬放寬

2019-10-18 23:14

找工作兼摸彩 鹿港就業博覽會11月9日登場

2019-10-19 11:39

影／桃機地下美食街清晨發生自來水溢流 未影響旅客

2019-10-19 14:50

胃藥疑致癌 23項限期回收

2019-10-19 13:12

2019薄酒萊空降倒數！酒評：「為之驚嘆的年份」

2019-10-19 12:28

懶人旅遊好康 台鐵明年1到3月套裝行公布

2019-10-19 10:26

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

不屈服於老化宿命 AI演算幫長輩從生活中「賦能」

2019-10-19 08:53

氣象局：北台灣水氣多 偶有降雨

2019-10-19 09:33

交通部「道安會報」擬重組 盼完善監理制度

2019-10-19 15:21

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

來台度冬黑面琵鷺突破千隻 黑琵保育季更精彩

2019-10-19 09:14

晴天桃機二航廈還淹水？是美食街業者設備惹禍

2019-10-19 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top