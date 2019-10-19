浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／即時報導



今年第21號颱風博羅依今天晚間八時生成，目前位置在鵝鑾鼻東南東方3750公里，以每小時23公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。