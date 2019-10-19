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願景／邁入下個十年 社企DNA植入跨部門思維

2019-10-19 21:17聯合報 記者郭琇真鐘聖雄／台北即時報導

社企流七周年論壇今天於台北三創園區登場。社企的創新創業浪潮在台灣捲動已有10年，它不但模糊了社會與企業的界限，轉化非營利組織的思維，更進一步改變了政府的公共政策。今年主題除了探討這些歷程外，社企流也放眼未來10年發展，直球討論「下一個十年，社會企業會消失嗎？」引發正反思辯。

由社企流主辦，聯合報系願景工程共同策動的社企流七周年論壇，吸引上百位社企創業者、創投平台者、政府官員、律師等齊聚一堂，從不同角度分享各自經驗。

台北市長柯文哲於開幕式中指出，推動社企最重要的是「分工合擊」，社企的概念和企業發展社會責任的界限已越趨模糊，如今企業社會責任概念普及，已經不會有企業宣稱只想賺錢，北市府正積極與眾多社企合作解決社會問題，只要企業願意承擔更多責任，公部門都願意補助更多資源。

推動社企發展超過10年的若水社企投資開發總經理陳一強也說，這10年發展下來，社企創新的概念影響了非營利組織和企業，讓原本處於光譜兩端的兩者，逐漸向中間靠攏，越來越多公司不再以營利作為唯一目的，願意同時肩負環境、永續等社會使命向前邁進。

在社企匍匐發展的過程中，政府的角色不可或缺。行政院政務委員唐鳳表示，政府是「串連者」，將社會與企業連結在一起，讓彼此互相理解及合作。時常參與國際事務的她觀察，台灣社企發展的優勢在多元，對應到聯合國17項永續發展目標（SDGs），相符合的多達十幾項，這是和其他國家只專注在農業、能源等單一領域的創新，不同的地方。

面對社企如何邁向下個10年？主辦單位社企流執行長林以涵表示，社企提倡的創新DNA，已逐漸實踐在傳統的非營利組織或主流企業間。她期許，無論未來社企一詞是否消失，社企都將成為推動社會改變的「關鍵少數」。

林以涵強調，放眼台灣和國際，社企並非是解決社會問題的萬靈丹，社企存在的價值是要讓政府、民間企業和非營利組織等各部門，找到擅長的事情，發揮互補的綜效。

論壇的最後，社企流公布了自家營運實況，7年來為了不斷帶動大眾討論社會創新，平均一年得花400萬元的成本，製作官網專題和內容，但透過網站合作，實際能獲得的收入僅有50萬元。

林以涵回首當初創辦社企流官網的初衷，是希望讓更多人認識社企，如今社企概念普及民間，根據最新的社創大調查，每3人就有1人知道社會企業，社會的討論已來到反思社企的浪潮中。因此社企流將於年底推出「社企流網站集資計畫」，希望募集眾人支持，將更多國際的社會創新創業趨勢帶進來台灣。

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