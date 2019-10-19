下圍棋不失智的證明在這裡 長青賽90歲棋士有七位

2019-10-19 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



日本東京研究腦機能的醫師飯塚愛，曾在國際知名學報「美國阿爾茨海默病及其他認知症（失智）學術期刊（American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias）」發表研究成果。研究顯示，經過智力測驗及MRI（核磁共振）掃描確認，證明圍棋有抑制認知機能衰退功效，甚至還能恢復機能，對預防或治療都能發揮效果。

一年一會的海峰盃全國長青圍棋賽，今日（19）上午在台北市大安國中開幕。現場聚集342位參賽者，年齡合計超過2萬年的智慧火花。

旅日國手林海峰、王立誠，王銘琬三位圍棋國手特別返台出席參加活動。今年77歲的林海峰，非常高興每年能夠來到長青賽，並期許自己向參賽長青棋士看齊，繼續用行動來支持圍棋。王銘琬則在現場舉辦純碁講座，用簡易的說明讓更多人快速學會圍棋。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！