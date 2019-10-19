願景／社企員工只能低薪？ 社企流林以涵拆解常見迷思

2019-10-19 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ／台北即時報導



台灣的社企發展邁入第10年，社會對社企的了解從陌生走向思辯。社企流執行長林以涵指出，如今大眾開始爭論社企的盈餘分配、員工薪水、產品價格太高等，這些「道德標籤」激發她思考。

以薪水來說，如果要和科技業競爭頂尖人才從事社會企業，為何社企不該提供高於市場的薪資來吸引好人才，一起解決社會問題？林以涵說，這個質疑花了她3年，才想通答案。

林以涵說，「其實沒有絕對的規範，來決定社企的樣貌。」重點是大家能否放下看待社企「有色眼鏡」，比如重商，比如漂綠等等，一同思考，回到社會問題核心，找出解方。

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社企流今天舉辦7周年論壇，林以涵在主題演講中，以3個大哉問，討論社企的價值，包含：何謂「成功」的社會企業？社會企業的終極目標是消失或上市？以及社會企業的有所為與有所不為。

以鮮乳坊為例，林以涵反問台下聽眾：當一家社企營運走到第5年，為了提供員工、合作酪農夥伴更多福利，公司年淨利降至5%以下，「你認為他成功嗎？」

她解釋，有些社企在擴展時，會以「社會影響力」作為主要依據，這不見得能讓組織的營收、獲利、員工同步等比率成長。因此「成功」定義，見仁見智，這些多元標準都讓社企蓬勃發展。

林以涵指出，一般民眾會覺得社企高舉理念，使得產品價格貴鬆鬆，其實並不盡然；或者盈餘絕對不能分配給股東？講理想，所以員工必須苦哈哈，薪水不能過高？

林以涵曾被質疑，社企接受許多社會善意與政府支持，聽眾要求她當場公布社企流員工的薪水，「如果薪水高於市場行情6成，就是不道德的」。她當場楞住，但花了3年思考。她說，社企是為了改善急迫的社會問題，這勢必得和金融、科技等產業競爭人才，若沒有提供好的薪水，不會有優秀的人才加入。

「社企最有趣的地方，在於它是混合的概念，介於商業與公益兩大傳統思維中間，它帶來許多新『遊戲規則』；這也是最具挑戰的地方。」她說。