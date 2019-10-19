便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／即時報導



常常「嗯不出來」還是常常「巴豆度度」嗎？這些可能都是腸道內菌叢的失衡所造成的症狀，久了不但影響營養吸收，免疫功能也可能受到影響。

小腸是體內消化液作用的主要位置，負責大部分食物的消化及營養吸收，而大腸的主要功能則是吸收剩餘食物90%以上的水分，形成糞便。當糞便到達一定的量時，受擠壓的腸壁便會對大腦發出訊號，幫助排便。

振興醫院大腸直腸外科主治醫師黃任嫻表示，存在於大腸的腸內菌叢一旦失衡，便可能促進腸道蠕動的神經傳導物質失衡造成糞便排空變慢變硬；失衡更嚴重的話，則可能導致腸道壞菌增生，引起腹瀉。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台安醫院大腸直腸科主任糠榮誠表示，壞菌容易造成腸內菌叢的失衡。新光醫院家庭醫學科醫師柳朋馳則表示，每個人的腸道菌叢都不相同，從母體接受到媽媽的營養以及出生後接觸到的食物，都影響菌叢設定和生成。何謂壞菌，對每個人來說都不見得相同，且每個人可以忍受的量也不盡相同。

柳朋馳以大腸桿菌為例，大腸桿菌其實是人體腸道的常在菌，甚至可合成並釋放人體所需的營養素，與人的關係可說是互利共生。而有些人的腸道適合大腸桿菌生存，吃到受大腸桿菌汙染的食物不太會有事，有人則可能因為食用數量過多的大腸桿菌或吃到病原性大腸桿菌，造成腹瀉或嚴重感染。

另外，黏膜發炎損傷和抗生素濫用，也是產生腸道壞菌破壞菌相平衡的原因。

黃任嫻表示，有些人可能因自身疾病，如自體免疫疾病或因體質，有所謂乳糖或麩質不耐症等過敏症，引起慢性發炎導致腸黏膜屏障消失，使腸內菌叢失衡並使壞菌增生感染人體。

至於抗生素，則是好菌、壞菌一網打盡，不但殺死致病菌，也可能一併殺死體內的原生腸內菌叢。而當腸內菌叢減少時，就可能使致病的壞菌增加，霸佔原本腸內菌叢位置，造成菌相失衡。

腸內菌叢失衡時可能影響人體消化食物及代謝毒素的功能。柳朋馳表示，當發現排氣味道改變、或是發生便祕、腹瀉、脹氣、不明腹痛等，都是腸相改變徵兆。他表示，此時可以適時補充一些益生菌，如比菲德氏菌、乳酸桿菌等，以改善失衡的腸內菌叢。

糠榮誠則表示，由於抽菸、喝酒、燒烤等，可能讓腸道增加發炎物質產生，且讓腸黏膜的修復變差，因此不要暴飲暴食以及大量食用燒烤、菸酒，可以避免腸道菌相失衡。

暢通排便是保持腸道健康的重點，因此多喝水保持規律的運動習慣和維持正常作息，有助於排便，避免糞便長期刺激腸道細胞而產生不好的影響。糠榮誠表示，可觀察自己的糞便顏色來判斷腸道健康，通常健康的糞便為金黃色，若是呈現深黑色或是綠色，則可能有出血或是膽汁分泌過多的情形，建議到醫院檢查。

另外，黃任嫻也提醒，由於大腸直腸是糞便主要儲存地點，糞便需在大腸直腸中經過至少1至2天才會排出，大腸黏膜因此長時間暴露在糞便中的膽汁酸、硫化氫及氨等致癌物中。加上大腸內又有腸內菌及糞便擠壓的機械刺激，相較於有消化酶與鹼性環境保護的小腸細胞，癌化風險更高。

黃任嫻表示，腸癌有八成與飲食和生活習慣有關，但仍有15％的病人受遺傳影響，建議若有親友罹患乳癌、婦癌、胃及小腸、胰臟等消化道癌症，建議於親友發病年齡減10歲，或50歲以上開始定期接受大腸鏡檢查。另外，目前成人健檢提供兩年一次免費糞便潛血檢查，50歲以上民眾可至醫療院所詢問。