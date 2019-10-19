掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／即時報導



「巴豆痛不是假壞巴豆ㄟ那種痛～」藝人LULU透過歌曲描述自己只要緊張就拉肚子，不緊張就便祕，引起大眾共鳴。事實上，腸道除了是消化器官，幫助人體對食物的消化和營養吸收外，也是有情緒的「第二大腦」呢！

新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳表示，除了大眾所熟知的中樞神經系統（CNS）會傳送由大腦擁有許多神經細胞，發出信號到身體各部位，或將身體各部位產生信號傳送到中樞神經的神經，產生運動和感覺，腸道也有廣大的神經網絡。腸道的神經系統稱為腸神經系統（ENS），擁有大腦以外第二多的神經細胞，因此被稱為「第二大腦」。

振興醫院大腸直腸外科主治醫師黃任嫻進一步解釋，近十幾年來科學家在一些動物實驗觀察到，腸內菌叢的變化及腸道免疫細胞的過度活化等，可能導致血液中的一些神經傳導物質增加，進而可能影響到包括下視丘、腦下垂體、腎上腺的腸─腦軸線。

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而這套系統主要作用為調控血中內生類固醇的含量，以調節人體適應外在環境，包括飢餓、焦慮、感染等壓力的重要激素，並可能進一步影響人體的消化、免疫和情緒。

黃任嫻也表示，腸道是消化器官、人體第二大腦，也有免疫功能。由於食物可能夾帶許多外來細菌、毒素，為了應付這些病菌可能進到人體帶來傷害，腸道內聚集了許多原生腸內菌叢和免疫細胞，以作為面對食物的第一道也是最長的一道屏障。因此說腸道是人體中最大的免疫器官，「一點也不為過」。

由於腸道內聚集了許多免疫細胞，幫助人體學會辨識並對抗外來的病菌，一旦腸道因為感染疾病而造成黏膜受損，或因其他疾病無法進食，又或是受到藥物影響等原因使腸道的免疫細胞無法得到適當的活化，學會辨識抵抗外來病菌，將使人體的免疫力大幅下降。相反的，腸內菌叢的失衡或腸黏膜發炎，也可能導致免疫細胞過度活化，大量分泌對正常細胞也具有毒性的發炎因子，進而危害人體。

柳朋馳表示，每個人的腸道菌叢都不相同，從新生兒時期，甚至還在媽媽的肚子裡時，隨著媽媽的飲食習慣就已設定好。通常腸道菌相的多樣性越高代表復原力越好，多樣性越低則表示容易受到擾亂、失衡。三軍總醫院風濕免疫過敏科醫師盧俊吉則表示，當一個人腸道菌種越多樣化，發生過敏的機率就越低。

不論是大腸、小腸都存在腸內菌，主要依附在腸黏膜的表層絨毛層。但由於食物經過小腸的時間較為短暫，並且小腸是體內消化液的主要作用位置，含有大量消化酶，為鹼性環境。因此受到食物和消化酶的影響，細菌不利生長，因此腸內菌在小腸的數量較少。相較之下，食物停留較久且也不具備營養消化功能的大腸，較適合腸內菌的生存。

腸道內的原生菌，因為會保護穩定腸黏膜，幫忙製造殺菌抗菌的物質來對抗其他病原菌，並與其他壞菌競爭附著在腸黏膜的位置，藉此驅趕壞菌，所以被視為對我們人體健康有益的益生菌。