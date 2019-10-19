調查：國中生近1成曾被霸凌 近四分之一曾想自殺

2019-10-19 19:07 中央社 台北19日電



有6.0%國中學生過去1個月曾被霸凌，最常被霸凌的原因包括因身材或長相而被取笑。圖／本報資料照片 分享 facebook 國健署公布最新國中學生健康行為調查報告指出，近1成學生過去1個月曾被霸凌，且多因身材或長相及被以性騷擾方式取笑；且有近1/4學生在過去1年內曾認真考慮自殺。

衛生福利部國民健康署近日公布107年「國中學生健康行為調查報告」，結果發現，有6.0%國中學生過去1個月曾被霸凌，最常被霸凌的原因包括因身材或長相而被取笑，或被以性騷擾方式取笑。

在心理健康及危害健康行為方面，有近1/4（24.8%）學生過去12個月內，曾認真地考慮自殺。超過1成（13.2%）國中學生曾經吸菸，過去30天內有吸菸者占3.8%。超過5成（52.2%）國 中學生曾經喝酒，過去30天內有喝酒者超過1成（14.5%）；通常取得酒的方式，以爸媽、兄弟姊妹或其他家人提供占最多，超過5成。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

調查發現，在家庭支持狀況方面，過去30天內，學生父母（或主要照顧者） 經常或總是關心學生的回家作業是否完成者不到5成（47.8%），經常或總是了解學生的問題與憂慮者約3成（34.0%），經常或總是確實知道受測學生在空閒時間從事活動者約為6成（60.7%）。

此外，在衛生及生活習慣方面，僅不到1/4（24.1%）學生在每次吃東西前會洗手，雖然大部分學生每次上廁所後會洗手，但每次洗手都會使用肥皂的百分比僅占12.2%，顯示國中學生洗手的衛生習慣有待加強。

調查也發現，國中學生乘坐汽車時，每次都有繫安全帶者低於3成（27.5%）；僅1成餘（15.9%）學生在每次騎腳踏車都有戴安全帽。

有關營養攝食，調查發現，國中學生過重和肥胖百分比超過1/4（26.5%）；過去30天內，每天至少吃一次水果及至少吃一次蔬菜的比例分別為70.7%及93.0%；進一步檢視過去7天學生吃蔬菜水果情形，平均每天吃2份以上水果及平均每天吃3份以上蔬菜的比例分別為33.4%及24.6%。

調查結論建議，防範校園霸凌，應增進父母與老師間的互動與溝通，組織有效覺察學生生活狀況的網絡，提高對疑似霸凌事件的敏感度；學生每日蔬菜、水果攝取仍有待加強，應透過多元管道傳播每日飲食指南及相關健康識能。

台灣精神科醫學會秘書長張家銘今天接受中央社記者採訪表示，青春期的孩子經歷分離個體化，從保護性的家庭中脫離會經歷許多掙扎、衝突，也在乎同儕，如果被霸凌、孤立，可能造成社交退縮、焦慮、憂鬱。

張家銘表示，一項大型的美國調查也發現，人生首次出現自殺意念的時期有很高比例是在青春期，顯示這階段的孩子比較容易衝動、有壓力和情緒反應，也比較可能做出不在乎後果的行動。

學校、家庭、政府都是構築青少年身心健康防護網的關鍵。張家銘表示，家庭支持對孩子很重要，但現在很多家長都很忙，有時間陪孩子時也都在滑手機，「人在身邊心卻不在」，也可能增加孩子網路成癮風險。

張家銘建議，家長應建立一段時間全家都不要使用網路或手機，親子多互動聊天；政府、學校也可參考國外經驗，增加學生在學校時的戶外活動時間，如歐洲國家的孩子每天都有1小時的體育課，增加人際互動、互助合作機會，對孩子未來的社交關係也有助益。

國健署調查以在學的國中學生為對象，採用抽出機率與單位大小成比例的抽樣方法，抽出具全國代表性的60所國中樣本學校，合計約有6154名樣本學生，共計完訪5703案，完訪率為92.7%。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )