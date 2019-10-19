親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

梁振英諷中文大學校長：你有沒有入錯行？

盜亦有道? 墨西哥毒梟家族願負擔槍戰死傷者費用

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29聯合報 記者羅真／台北即時報導

51歲的歌手王瑞霞赴中國拍攝新歌MV，走訪海拔平均4000公尺以上的稻城亞丁、甲居藏寨、香格里拉等地，傳出發生高山症，吸10分鐘純氧才清醒。醫師表示，高山症的發生風險不分年齡，超過3500公尺之處均屬高風險，肺臟不佳、心臟不佳、血紅素不足的人更易發生，出遊前建議先就醫諮詢。

台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰表示，高山症的發生風險不分年齡，美國疾病管制與預防中心（CDC）發布的2020年旅遊黃皮書提醒，一般人赴海拔3500公尺以上地區，就屬高山症發生高風險；對過去曾發生急性高山病的人而言，赴海拔達2800公尺地區就屬高風險。

由於氧氣吸入人體要靠肺臟，再由心臟帶至身體各部位、血液中的血紅素帶至各組織，因此肺臟不佳、心臟不佳、血紅素不足等人更易有明顯的高山症症狀；曾有胃出血、胃潰瘍的人赴高山會增加發病機率，有腦瘤患者也不太適合上山，因此建議上述族群計畫旅遊前應先請醫師評估。

高偉峰表示，要避免發生高山症，最理想的狀況是緩慢上升，超過海拔2500公尺後，每天不要上升超過300公尺。不過，短期旅遊時間往往較短、沒時間如此緩慢爬升，因此建議另一個簡單有效的做法，那就是在出發前一個月先至合歡山等高海拔地區住兩晚，以讓身體先行適應。

出行前，可至旅遊醫學門診請醫師開立預防急性高山症或高海拔腦水腫的藥物，研究顯示藥物有助血氧增加兩至三成。旅遊期間不要喝酒、不要吃安眠藥，以避免抑制缺氧換氣反應、使缺氧情形更甚；另外不要劇烈活動，以避免降低血氧及增高肺動脈壓。

「所有的高山症都有先兆，都不該死！」高偉峰表示，高山症的四大先兆包括頭痛、頭暈、腸胃道症狀（如噁心嘔吐）與虛弱，若發生這些現象就不要再往海拔高的地方走；如果嘗試走路發現步態不穩，要警覺可能是腦水腫，此時不僅不建議往上爬，也不要逗留原地，而應盡速下降。

王瑞霞出現高山症，在車上接受急救。圖／米樂士娛樂提供
王瑞霞出現高山症，在車上接受急救。圖／米樂士娛樂提供
分享

高山症醫師水腫
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

交通部「道安會報」擬重組 盼完善監理制度

2019-10-19 15:21

影／桃機地下美食街清晨發生自來水溢流 未影響旅客

2019-10-19 14:50

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42

超商72變 賣車、求職、外送樣樣來

2019-10-19 13:32

胃藥疑致癌 23項限期回收

2019-10-19 13:12

年改之後 終身學習報名變冷

2019-10-19 13:11

機車考照上駕訓班補助千元 明年續辦

2019-10-19 13:03

美嬰兒食品 恐含微量重金屬

2019-10-19 12:58

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

聯合盃作文大賽花蓮場今登場 徐榛蔚勉家長伴孩子閱讀

2019-10-19 12:23

願景／社企流七周年論壇 柯文哲：社會互相不信任

2019-10-19 11:37

晴天桃機二航廈還淹水？是美食街業者設備惹禍

2019-10-19 11:15

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51

年改衝擊？選擇增加？ 救國團終身學習課程報名變冷

2019-10-19 10:34

懶人旅遊好康 台鐵明年1到3月套裝行公布

2019-10-19 10:26

機車駕訓效益明年出爐 公總再決定是否調整學習內容

2019-10-19 10:18

空軍台南基地開放營區 民眾看戰機衝場大呼過癮

2019-10-19 10:17

上駕訓班考取機車駕駛補助1千 明年續辦

2019-10-19 10:02

高雄杉林發生規模3.8地震 最大震度3級

2019-10-19 09:57

氣象局：北台灣水氣多 偶有降雨

2019-10-19 09:33

不屈服於老化宿命 AI演算幫長輩從生活中「賦能」

2019-10-19 08:53

打造有感長照 醫師認為需要產業思維

2019-10-19 08:47

北、東半部雨到下周五 吳德榮：浣熊不會帶來秋颱效應

2019-10-19 08:15

醫病天地／男嬰吃3口蛋 引發過敏險喪命

2019-10-18 23:44

健康你我他／我用敬老金買血壓計

2019-10-18 23:17

特殊營養食品 魚油限量擬放寬

2019-10-18 23:14

醫療奉獻獎／ 郭成興 台東新生兒 三成他接生

2019-10-18 23:13

大樂透7.7億獎落台中 一人獨得今年最高單注獎金

2019-10-18 22:01

因應特殊需求 特殊營養品魚油建議量擬放寬

2019-10-18 19:52

吃肉骨茶送配餐、滿額送餐券！黃亞細10月24日進駐桃園

2019-10-18 19:15

電子煙神秘肺病累積33死 我國最小吸食者是國小生

2019-10-18 18:04

元氣周報「聰明就醫×健保大數據」奪醫療報導獎特優

2019-10-18 18:03

為什麼宣稱阿拉比卡豆就能賣高價？咖啡摻假圖的是什麼利？

2019-10-18 16:12

影／國內發現新蝴蝶 幼蟲吃芒果樹葉應不至造成農損

2019-10-18 15:14

不抽菸喝酒 他晚期肺癌轉移腸胃

2019-10-18 14:44

調查：近4成國中生 天天喝含糖飲料

2019-10-18 14:43
看更多

熱門文章

大樂透7.7億獎落台中 一人獨得今年最高單注獎金

2019-10-18 22:01

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51

戶外教學遇手臂粗百步蛇 排灣族耆老：祖靈等級

2019-10-19 00:22

醫療奉獻獎／ 郭成興 台東新生兒 三成他接生

2019-10-18 23:13

空軍台南基地開放營區 民眾看戰機衝場大呼過癮

2019-10-19 10:17

信義商圈百貨為王 淡水最夯麵包、士東市場名店都來了

2019-10-18 20:10

北、東半部雨到下周五 吳德榮：浣熊不會帶來秋颱效應

2019-10-19 08:15

大樂透第108091期開獎

2019-10-18 21:28

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

每日星座運勢／射手心情好沒煩惱事　金錢錦上添花

2019-10-19 00:00

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

台中、彰化人「免費吃煎餃」！一風堂進駐台中高鐵站

2019-10-18 21:42

陸客不來華語導遊失業 部分改行代駕、外送員

2019-10-19 10:18

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

電子煙神秘肺病累積33死 我國最小吸食者是國小生

2019-10-18 18:04

年改衝擊？選擇增加？ 救國團終身學習課程報名變冷

2019-10-19 10:34

海巡署「愛龜5守則」大玩創意梗 網友呢喃：傑尼傑尼

2019-10-19 03:13

穿「綠衣服」河粉買1送1！越南百年「飛機河粉」到台中

2019-10-18 23:41

因應特殊需求 特殊營養品魚油建議量擬放寬

2019-10-18 19:52

上駕訓班考取機車駕駛補助1千 明年續辦

2019-10-19 10:02

【閱讀生活】Mikey／取對名字旺六代

2019-10-19 06:00

吃肉骨茶送配餐、滿額送餐券！黃亞細10月24日進駐桃園

2019-10-18 19:15

面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42

趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35

ATC茶飲俱樂部標榜中西合併 進駐台中公益路商圈

2019-10-18 20:06

【童言童語】黃郁文／犛牛與毛牛

2019-10-19 06:00

已成族群？ 基隆又見尖翅翠蛺蝶

2019-10-19 00:17

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

特殊營養食品 魚油限量擬放寬

2019-10-18 23:14

影／教你「辣手摧花」 到玫瑰有機農場萃取花露

2019-10-19 15:25

2019薄酒萊空降倒數！酒評：「為之驚嘆的年份」

2019-10-19 12:28

懶人旅遊好康 台鐵明年1到3月套裝行公布

2019-10-19 10:26

影／桃機地下美食街清晨發生自來水溢流 未影響旅客

2019-10-19 14:50

找工作兼摸彩 鹿港就業博覽會11月9日登場

2019-10-19 11:39

不屈服於老化宿命 AI演算幫長輩從生活中「賦能」

2019-10-19 08:53

法國必買「布列塔尼餅乾」旗艦店登場 按讚送瑪德蓮

2019-10-19 15:42

氣象局：北台灣水氣多 偶有降雨

2019-10-19 09:33

來台度冬黑面琵鷺突破千隻 黑琵保育季更精彩

2019-10-19 09:14

晴天桃機二航廈還淹水？是美食街業者設備惹禍

2019-10-19 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top