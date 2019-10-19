嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



美國食品暨藥物管理局(FDA)發現嬌生公司(Johnson & Johnson)生產的嬰兒爽身粉有石棉成分的證據後，嬌生18日宣布召回產品。衛福部食藥署今表示，台灣沒有進口這次問題批號的爽身粉。另也提及食藥署今年針對所有含滑石粉產品進行抽查，最快年底就會公布市售產品檢驗結果。

這是嬌生首度因石棉汙染疑慮回收旗下招牌產品嬰兒爽身粉，同時也是美國監管單位首度宣布在嬌生產品發現石棉。食藥署醫粧組科長張家榮表示，這次問題批號的爽身粉只有在美國銷售，台灣沒有進口該批號爽身粉，民眾無需擔心。強調我國早在2005年已將石綿列為化妝品禁用成分，至今無發生爽身粉查出石棉成分事件。

近期國際間關注石棉問題，考量過去檢出含石棉的產品，多是使用含雜質的滑石粉，食藥署今年度針對所有含滑石粉產品，如彩妝類及爽身粉等，進行市售品抽驗計畫。

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張家榮表示，從今年年初開始進行，由於中間遇到「修容大師」及「修容大師2」兩款特定批號化妝品，經檢驗含有石綿類成分事件，目前整體計畫還在檢驗階段。