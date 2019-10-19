交通部「道安會報」擬重組 盼完善監理制度

2019-10-19 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／即時報導



去年台鐵普悠瑪事故造成18死多人輕重傷。本報資料照片 分享 facebook

台鐵普悠瑪事故即將屆滿一周年，據了解，交通部長林佳龍已指示，為檢討並建立良善的監理制度，現行「道安會報」將研議改組為「運安會報」，並擬邀請行政院運安會派代表參加。另有社會人士向交通部建議設置紀念碑、在事發時間火車嗚笛追思等提案，交通部均同步研議；但林佳龍指示，現階段仍以傷者治療協助、罹難者賠償協商、向日商求償、以及落實行車安全改善工作為四大重點項目。

普悠瑪事故將於下周一屆滿一周年，台鐵今天晚上依部分罹難者家屬要求，在台東舉行追思會。林佳龍今年1月上任後，因不滿原有的懲處，重啟行政責任調查，加重並擴大對台鐵高層主管職的懲處；也曾直言台鐵「重蹈覆轍、嚴重疏失」，與罹難者家屬協商，亦提高賠償金額，超越復興航空空難事件的國內交通事故罹難賠償金天花板。

目前事故調查除了宜檢已偵結起訴由法院審理中，行政院運安會也啟動調查。不過，面對事故即將屆滿一周年，交通部官員透露，林佳龍已指示，「要檢討和建立良好的監理制度，才能治本」，要求交通部在一個月內完成研議及規畫，依照民航局監理航空公司的制度，建立鐵道局監理台鐵的制度；另將道安會報改為運安會報，並重組會報成員，也邀請行政院運安會派代表參加，定期檢討改進陸海空、鐵公路及橋梁安全事宜。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

另外，在事故屆滿周年前夕，有社會人士向交通部長林佳龍建議，仿效2002年華航澎湖空難設立「五二五空難罹難人士紀念碑」及德國政府為1998年城際特快列車(ICE)脫軌事件設立紀念碑的做法，設立普悠瑪罹難人士紀念碑，展現政府誠實面對問題的決心，並撫慰罹難家屬與緬懷罹難者。另外也有人建議台鐵，在下周一當天的事發時間，以不影響列車營運的情況下，透過火車嗚笛追思罹難者。

針對紀念碑與鳴笛追思的建議，部長林佳龍已指示研議，並適時適度了解家屬對這些社會意見的想法。不過林佳龍另外指示，現階段仍以傷者治療協助、罹難者賠償協商、向日商求償、以及落實行車安全改善工作為四大重點項目，其中行車安全改善，亦包括台鐵因應零件料源供應未及與閘瓦脫落問題所組成的專案小組，交通部也要求台鐵盡速提出改善計畫，並同步追究涉有疏失的責任及相對應的懲處。