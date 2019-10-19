護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌
2019-10-19 14:57
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
護理師常工作忙到沒時間吃，喝一、兩口珍珠奶茶補充能量、減緩饑餓感，顯現護理師工作的辛酸與操勞。42歲陳小姐年經時是護理師，需要輪班的她，無暇吃飯時，來一口手搖飲珍珠奶茶、巧克力等含糖飲料，暫緩飢餓，甜食也讓她稍解壓力，8年前因左腹越來越大、疼痛就醫，確診是卵巢癌。
陳小姐今天在參與今天參與台中榮總卵巢癌病友會分享抗癌心得。她說，她感謝醫師呂建興給她的建議與希望，積極抗癌，她完婚，也成為一名母親，擁有了成為母親的幸福感與責任感即使面對3度復發，她始終選擇「相信醫師，積極治療」，丈夫不離棄的支持及媽媽溫暖的幫忙照顧，成為她勇敢抗癌的最佳動力。現在她擔任學校志工，生活重心除了照顧女兒，也會與家人出國旅遊，經營屬於自己的精采生活。
台中榮總婦科主任呂建興說，卵巢癌位在骨盆腔深處，發現時往往是晚期，被形容為「婦科癌症中最可怕的隱形殺手」；根據統計，75%卵巢癌確定診斷時已經轉移，高居婦科惡性腫瘤死亡率第一名。
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呂建興指出，陳姓女病患在34歲因疑似卵巢癌，轉到本院，確立診斷後，當年10月手術切除左側卵巢，病理型態為亮細胞，是一種惡性度高易復發腫瘤，術後繼續接受6次化療，在隔年4月完成第一次所有療程。
陳小姐說，她34歲已與交往8年男友（丈夫）論及婚嫁，敲訂隔年結婚，沒想到確診罹癌，當時她擔心術後無法生育，提議婚不結了，丈夫只告訴她「相信醫師，接受治療」默默守在她身旁支持她，醫師考量她要生育，保留子宮與右側卵巢，術後化療期間，如期完婚，並且在化療結束後接受人工受孕，102年生下女兒。
陳小姐指出，她在女兒一歲多時，發現腫瘤復發，勇敢的接受第2次手術，以及化療，105年9月發現腹膜腫瘤，開刀切除後，接著第三次新療程，包含六次化療加21次標靶治療。追蹤期間，在去年5月因腫瘤指數CA125指數升高，持續接受了11次化療加上17次標靶，直到今年6月結束治療，目前持續追蹤中。
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