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面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

今天早上9點多，新竹縣新豐鄉康樂路一段上某間超商前，一名民眾抱著年約5歲的男童，神色緊張地準備將男童送醫急救，男童當時已失去意識，附近熱心的民眾立刻協助撥打119報案，救護人員到場後研判男童疑似小兒熱痙攣發作。

消防局表示，上午9點多接獲民眾報案，指揮中心立即派遣救護車前往現場，救護人員到場後，評估該名男童意識不清，生命徵象尚穩定，且體溫39.4度，有高燒情形，研判疑似小兒熱痙攣發作，但已平息，給予適當處置及安慰家屬後送兒科急診治療。

消防局指出，「熱痙攣」是兒科急診很常遇到的狀況，這是因為幼兒在成長的過程中，腦部尚未成熟穩定，易隨著體溫的急遽升高，而引發抽搐的現象，熱痙攣發生的年齡主要分佈在6個月大到5歲之間，最容易發生的時期是6個月到3歲，最高峰則是在1歲左右。

熱痙攣時有約80%是在發燒24小時內發生，發生抽搐的情形大多數為全身性的大發作。發作時典型症狀有兩眼往上吊、嘴唇發紫、牙關緊閉，口吐白沫、四肢一陣一陣地抽動，完全不省人事，持續幾分鐘後，幼童像累壞了，昏睡過去，一段時間後才漸漸醒過來，且對先前發生的事大都毫無記憶。

消防局表示，新手父母在面對小朋友熱痙攣時常會不知所措，因此特別提醒父母，小朋友熱痙攣在家發作時的應注意下列事項，以避免手忙腳亂，甚至給予錯誤的處置，而造成二度傷害。

1.將病童放置在地板或床上，遠離任何堅硬或尖銳的物品 。

2.將頭部輕輕地轉向側邊，讓口中的唾液和嘔吐物可以引流出來。

3.不要放任何東西進入嘴巴中或用自己的手讓病童咬，這樣反而容易造成受傷或是堵住呼吸道。

4.保持冷靜，留在病童身邊保護使不受意外傷害。

5.不可移動或強加約束病童，因為這樣不會讓痙攣停止。

6.觀察及記錄抽搐情形及次數，提供醫師以作為診斷參考。

7.在病童尚未完全清醒前，請勿給予任何飲料或食物。

8.若是熱痙攣沒有在五分鐘內自行停止，請叫救護車。

年約5歲的男童意識不清，有高燒情形，救護人員研判疑似小兒熱痙攣發作，但已平息，給...
年約5歲的男童意識不清，有高燒情形，救護人員研判疑似小兒熱痙攣發作，但已平息，給予適當處置及安慰家屬後送兒科急診治療。圖／消防局提供
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