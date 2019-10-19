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師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

鴻海創辦人郭台銘成立的永齡基金會捐200億元給台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院。台大今天上午舉行108學年第一次校務會議，生命科學系教授施秀惠發言質疑，台大是否有此案主導權。校長管中閔回應，這是產學合作案，就是照學校產學合作規定走，主導權在台大手上。

施秀惠在會議中發言表示，郭台銘捐了200億元給癌醫中心，他想知道，案子主導權是不是在台大手上？他認為，郭董是成功的商人，但在打交道過程中，主權應該掌握在台大手上。尤其是患者的檢體、涉及倫理等部分應由台大主導，這件事全國人都非常關切。

施秀惠也說，郭董曾對外說他想捐錢但捐不出去，顯得台大行政效率很差。

管中閔回應，永齡基金會主要是實體捐贈，包括癌醫大樓和設備。設備採購透過永齡來進行。營運部分，癌醫中心目前還是試營運，就他所知開刀房、加護病房陸續完成，化療藥局還需要一點時間。

管中閔說，此案是產學合作，就照學校的產學合作規範來做，主導權在台大手上。外面有很多奇怪的傳說，但所有東西進到學校來，就是由台大主導。

台大專管醫療體系的副校長張上淳補充，永齡與台大的合約上，寫得都是實務捐贈，第一次捐的150億都是捐贈硬體建設，後面的50億是儀器設備等，設備逐步到位中。營運部分，預計今年12月全面開始對病人服務。

台大校長管中閔（右）與台大副校長張上淳（左）回應台大癌醫中心問題。記者潘乃欣／攝...
台大校長管中閔（右）與台大副校長張上淳（左）回應台大癌醫中心問題。記者潘乃欣／攝影
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台大管中閔郭台銘
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