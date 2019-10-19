師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



鴻海創辦人郭台銘成立的永齡基金會捐200億元給台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院。台大今天上午舉行108學年第一次校務會議，生命科學系教授施秀惠發言質疑，台大是否有此案主導權。校長管中閔回應，這是產學合作案，就是照學校產學合作規定走，主導權在台大手上。

施秀惠在會議中發言表示，郭台銘捐了200億元給癌醫中心，他想知道，案子主導權是不是在台大手上？他認為，郭董是成功的商人，但在打交道過程中，主權應該掌握在台大手上。尤其是患者的檢體、涉及倫理等部分應由台大主導，這件事全國人都非常關切。

施秀惠也說，郭董曾對外說他想捐錢但捐不出去，顯得台大行政效率很差。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

管中閔回應，永齡基金會主要是實體捐贈，包括癌醫大樓和設備。設備採購透過永齡來進行。營運部分，癌醫中心目前還是試營運，就他所知開刀房、加護病房陸續完成，化療藥局還需要一點時間。

管中閔說，此案是產學合作，就照學校的產學合作規範來做，主導權在台大手上。外面有很多奇怪的傳說，但所有東西進到學校來，就是由台大主導。