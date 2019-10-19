聯合盃作文大賽花蓮場今登場 徐榛蔚勉家長伴孩子閱讀

2019-10-19 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



聯合盃作文大賽花蓮場今天在花蓮四維高中登場，全縣超過2000名青年學子參賽磨練文筆，縣長徐榛蔚專程前往關心學子應考狀況，並坐下來與家長們一起聆聽親子講座，也鼓勵家長們放下手機，多陪伴孩子閱讀。

由花蓮縣府指導、聯合報系主辦、四維高中及縣府教育處協辦的聯合盃作文大賽花蓮區賽事，今年邁入第13年，吸引逾2000名國小3年級到高中職學子參加，是花蓮最盛大的作文比賽，還有家長帶著孩子遠從中、南區來應試，就為培養孩子的作文、表達能力。

劉姓家長今年帶著就讀國中的女兒參賽，他說，有好的理解、表達能力，才有優秀的作文能力，花蓮難得有這麼大型的作文賽事，一定要來參加。

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一向重視教育的縣長徐榛蔚，在聯合報發行展業部經理陳嘉章、總經理特助葉英豪、四維高中校長蔡忠和、縣府北區服務中心副主任張治華等人陪同下，到考場巡視，親切與陪考的家長們打招呼；今年在徐榛蔚建議下，比賽期間安排親子講座，邀請花蓮慈濟醫院小兒科醫師張雲潔主講，讓陪考的家長們吸收新知，徐榛蔚也坐在台下仔細聆聽。

徐縣長和家長們互動時表示，感謝聯合報13年來投入作文寫作教育，尤其每年更將優秀作品編輯成冊，嘉惠所有學子。

作文大賽分成六組，國小中年級組題目是「當我害怕時 」、國小高年級組「那熟悉的味道」、國中七年級組「青春紀念冊」、國中八年級組「誠實納稅、造福社會」、國中九年級組「一場天災過後」、高中職組「愛的力量」，有抒情文也有論說文，考題很活潑；尤其對經歷過0206花蓮震災的學子們來說，「一場天災過後」更讓許多人有感，振筆疾書。