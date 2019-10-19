願景／社企流七周年論壇 柯文哲：社會互相不信任

2019-10-19 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鐘聖雄 ／台北即時報導



由社企流主辦，聯合報系願景工程共同策動的「社企流七周年論壇」今天於台北三創園區舉辦，今年主題鎖定「社企下一個十年」，除探討過去幾年台灣社會企業發展外，也放眼未來十年發展。台北市長柯文哲於開幕式中指出，如今企業社會責任概念普及，已經不會有企業宣稱只想賺錢，北市府也積極與眾多社企合作解決社會問題，只要企業願意承擔更多責任，公部門都願意補助更多資源。

柯文哲指出，社會企業發展的關鍵在於社會互信，但台灣社會缺乏互信，所以推動起來就會相對困難。他以今年參訪美國某BOT案的經驗為例，認為國外可以在還沒有確定都市計畫的情況下，就放手讓財團進行開發，就是因為人民相信政府不會跟財團掛勾，而政府也相信財團有良心開發，不會製造污染，所以可以快速推動建設與災後重建。

柯文哲隨後話鋒一轉，表示「像我最棘手大巨蛋，因為人民不相信政府，政府不相信財團，財團彼此不相信，不知道以後利潤怎麼估算⋯⋯大家都做假帳，這就做不起來」。他指出，社會彼此信任，社會企業才有辦法做起來，就像論語說的一樣，政府也是「民無信不立」，社會沒信任，國家就無法建立，未來台灣社會慢慢進步，達到彼此互信後，才能解決許多行政困擾。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

聯合報系願景工程執行長羅國俊感嘆，四十年前台灣沒有社會企業概念，他從學校畢業後，只能想著賺錢養家，沒有太多理念，如今看到很多投入社企的年輕朋友，可以選擇用商業手段解決社會問題，帶著社會理念工作，這是過去的人不能想像的。