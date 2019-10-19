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願景／社企流七周年論壇 柯文哲：社會互相不信任

2019-10-19 11:37聯合報 記者鐘聖雄／台北即時報導

由社企流主辦，聯合報系願景工程共同策動的「社企流七周年論壇」今天於台北三創園區舉辦，今年主題鎖定「社企下一個十年」，除探討過去幾年台灣社會企業發展外，也放眼未來十年發展。台北市長柯文哲於開幕式中指出，如今企業社會責任概念普及，已經不會有企業宣稱只想賺錢，北市府也積極與眾多社企合作解決社會問題，只要企業願意承擔更多責任，公部門都願意補助更多資源。

柯文哲指出，社會企業發展的關鍵在於社會互信，但台灣社會缺乏互信，所以推動起來就會相對困難。他以今年參訪美國某BOT案的經驗為例，認為國外可以在還沒有確定都市計畫的情況下，就放手讓財團進行開發，就是因為人民相信政府不會跟財團掛勾，而政府也相信財團有良心開發，不會製造污染，所以可以快速推動建設與災後重建。

柯文哲隨後話鋒一轉，表示「像我最棘手大巨蛋，因為人民不相信政府，政府不相信財團，財團彼此不相信，不知道以後利潤怎麼估算⋯⋯大家都做假帳，這就做不起來」。他指出，社會彼此信任，社會企業才有辦法做起來，就像論語說的一樣，政府也是「民無信不立」，社會沒信任，國家就無法建立，未來台灣社會慢慢進步，達到彼此互信後，才能解決許多行政困擾。

聯合報系願景工程執行長羅國俊感嘆，四十年前台灣沒有社會企業概念，他從學校畢業後，只能想著賺錢養家，沒有太多理念，如今看到很多投入社企的年輕朋友，可以選擇用商業手段解決社會問題，帶著社會理念工作，這是過去的人不能想像的。

羅國俊表示，自己從事媒體工作已近四十年，除了提醒自己「莫忘初衷」外，也在找尋更多意義，因此聯合報系願景工程才會選擇和社企流合作，希望協助開創全新營運模式，除了幫助實踐年輕人理想外，也完成自己的人生意義，努力讓台灣變得更好。

台北市長柯文哲（中）社企流創棒人林以涵（左）、以立國際服務創辦人陳勝凱（右）。記...
台北市長柯文哲（中）社企流創棒人林以涵（左）、以立國際服務創辦人陳勝凱（右）。記者曾原信／攝影
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聯合報系願景工程執行長羅國俊。記者曾原信／攝影
聯合報系願景工程執行長羅國俊。記者曾原信／攝影
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社企流七周年論壇，台北市長柯文哲、政務委員唐鳳、聯合報系願景工程執行長羅國俊、社...
社企流七周年論壇，台北市長柯文哲、政務委員唐鳳、聯合報系願景工程執行長羅國俊、社企流創棒人林以涵、以立國際服務創辦人陳勝凱等人共同參與開幕式。記者曾原信／攝影
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