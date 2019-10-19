晴天桃機二航廈還淹水？是美食街業者設備惹禍

2019-10-19 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



有PTT網友今天爆料，今天上午天氣晴朗，桃園機場二航廈B2美食街積水，被網友謿諷整天在漏水。桃機公司表示，是美食街業者設備故障所致，積水在20分鐘內排除。

桃機公司說，美食街清晨部分地面積水溼滑，經他們調查瞭解為美食街業者(義美吉盛)自設的設施故障所導致。由於清晨旅客少，加上業者及相關清潔人員迅速於狀況發生20分鐘內處理完畢，沒有影響旅客行程，機場運作一切正常。