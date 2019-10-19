23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11月18日前回收

2019-10-19 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



食藥署宣布卅八款含有雷尼替定（ranitidine）成分的胃藥立即採預防性下架，下架藥品中，有知名廣告藥品吉胃福適以及吉適治潰定等。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

國際間發現部分胃藥中的成分「雷尼替定」（ranitidine）含可能致癌物NDMA成分，食藥署上月20日緊急將我國含「雷尼替定」的38項藥品預防性下架。不過，截至昨天仍有23項、共計420批藥品或檢驗不合格、或未交檢驗報告或已聲明要自主下架。食藥署要求應於11月18日前完成回收，否則將依藥事法開罰新台幣2至10萬元。

衛福部食藥署藥品組科長洪國登表示，截至昨天，我國含「雷尼替定」的38項藥品當中，已有15項、287批提出檢驗合格證明文件，可恢復供應銷售，另23項、420批藥品則應啟動回收作業。建議正在服藥的民眾可考慮至藥局換掉問題批號藥品，或是回頭請醫師處方其他適當藥品。

洪國登表示，NDMA雖具動物致癌性，但對人類影響的證據不足。目前確認NDMA非業者刻意添加，而是因為使用到「雷尼替定」原料藥所致。但產生NDMA的原因待釐清，國際間各藥政主管機關持續調查。

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