年改衝擊？選擇增加？ 救國團終身學習課程報名變冷
教育部推廣樂齡學習，強調「活到老，學到老」，但中國青年救國團表示，救國團在各縣市的終身學習機構今年報名變冷清，推估是受年金改革影響，降低軍公教屆退或退休人員的報名意願。社區大學全國促進會則說，社大受政府補助，學費較便宜，有些課程今年報名人數微幅上升，未受影響。
救國團主任葛永光說，年改讓軍公教屆退與退休族群變省了，投資在學習上的預算降低。聽聞教育部明年終身教育預算增加17億元，他認為即便預算增加，仍難鼓勵民眾投入終身學習。
全國教育產業總工會理事長林碩杰說，年改一夕改變軍公教退休和屆退人員的財務規劃。就他觀察，多數人擔心老後的長照費用付不出來，以致旅遊、慈善捐款及投入終身學習的意願都縮減。退休人士不再有收入，通常不敢貿然做積極性的投資，理財觀念保守，重視儲蓄，開銷自然變省。
林碩杰說，簡單計算一下長照花費，例如膝蓋退化後可能要仰賴輪椅，最後甚至臥床，都要花錢。若是到安養單位、請看護，每月也要數萬元，年改後的退休金恐無法負擔，還可能要賣不動產來支應。
不過，社區大學促進會理事長、台北市北投社區大學校長謝國清說，社大受政府補助，收費較便宜，目前報名狀況未受影響。社大報名族群以40至60歲屆退人士為大宗，約60歲的高齡者喜愛卡拉OK課，50歲左右的族群喜歡舞蹈。另外，社大近期也新增手工藝課程，吸引想培養第二專長的年輕人報名。
教育部終身教育司副司長顏寶月表示，進修管道因應需求而增，民眾選擇更多元了。終身教育機構也逐漸年輕化，有些課程吸引年輕族群報名，也是相關機構增加生源的方式。社區大學發展條例也在去年通過，報名社大不一定要年滿18歲。
政府預算方面，謝國清表示，社大每年獲得補助微幅提升，不過仍有限。社大成立20年來的講師費都沒提高。顏寶月說，教育部明年終身教育預算增加17億，其中15億是與文化部、國發會的跨部合作預算，包括設立國家圖書館南部分館，以及各縣市公共圖書館。另，配合語言發展法通過，明年擬擴大推動閩南語等語言認證。家庭教育法去年通過，終身司也將增設專業人員和社工，打造友善家庭空間。
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