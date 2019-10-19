懶人旅遊好康 台鐵明年1到3月套裝行公布
2019-10-19 10:26
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
準備假期旅遊看過來。台鐵局今天表示將於明年1至3月推出一系列適合季節出遊的遊程，如欣賞花東縱谷最美花海、走訪南迴秘境小站-金崙站、宜蘭大啖美食櫻桃鴨以及228連假安排雙五星渡假等遊程。
台鐵局表示，2、3月由台東開始，各地陸續進入櫻花綻放季節，因應廣大旅客需求，3月阿里山櫻花季特別開行兩趟次行程供旅客參考選擇，敬請提早預訂，以免向隅。
台鐵局表示，郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽，對於平日忙碌無暇規畫旅遊行程的民眾是一項省心又優質的選擇。
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台鐵局表示，每趟行程售票日期特別提前於出發日前3個月開賣，相關行程將陸續於台鐵局網站公告，請參閱台鐵局網頁，或洽協力廠商易遊網旅行社（客服專線：02-25014047）。
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