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吉胃福適也在內！ 23胃藥致癌物檢驗不合格 食藥署要求回收

機車駕訓效益明年出爐 公總再決定是否調整學習內容

2019-10-19 10:18聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

交通部推動考機車駕照之前先上駕訓班。目前駕訓班要上6個小時，教道防禦駕駛、交通法規、道路特性等，公路總局表示未來將依機車駕訓制度的研究案，看是否要調整課程訓練等內容。

台北區監理所駕駛人管理科長李東林表示，駕訓班要上6節課共6小時，有陪同小孩考照的父母表示，讓小孩先上課是正確的選擇。

警察大學交通學系副教授李克聰表示，過去多數人都是自己摸索就去考駕照，現在有了駕訓班的學員經驗，交通部、公路總局可以對照上了課、沒有上課的騎乘習慣差異，違規是否減少等加以調整、精進。

公路總局在補助機車駕訓班前、於2018年統計過，自行考取駕照後一年內之違規率為10.08%，但若是為經過駕訓班訓練後，違規率則降低至2.99%。

公路總局監理組科長黃明聲表示，已經委託交通大學進行研究案，最快明年6月會有結果，追蹤分析這些有上過駕訓班的駕駛跟其他機車駕駛比較起來的違規率、死傷率等。根據交通部統計，不依標誌、標線、號誌指示、隨意變換車道、超速等是機車騎士常見的違規主因，2017年的機車A1+A2類事故肇事原因，前六項皆與駕駛人之交通安全觀念相關。

交通部公路總局委託交通大學分析「機車駕訓制度改革委外研究案」報告案，預計明年中後...
交通部公路總局委託交通大學分析「機車駕訓制度改革委外研究案」報告案，預計明年中後會出爐。圖／本報資料照片
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駕訓班駕照
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