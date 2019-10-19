機車駕訓效益明年出爐 公總再決定是否調整學習內容

2019-10-19 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



交通部推動考機車駕照之前先上駕訓班。目前駕訓班要上6個小時，教道防禦駕駛、交通法規、道路特性等，公路總局表示未來將依機車駕訓制度的研究案，看是否要調整課程訓練等內容。

台北區監理所駕駛人管理科長李東林表示，駕訓班要上6節課共6小時，有陪同小孩考照的父母表示，讓小孩先上課是正確的選擇。

警察大學交通學系副教授李克聰表示，過去多數人都是自己摸索就去考駕照，現在有了駕訓班的學員經驗，交通部、公路總局可以對照上了課、沒有上課的騎乘習慣差異，違規是否減少等加以調整、精進。

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公路總局在補助機車駕訓班前、於2018年統計過，自行考取駕照後一年內之違規率為10.08%，但若是為經過駕訓班訓練後，違規率則降低至2.99%。