空軍台南基地開放營區 民眾看戰機衝場大呼過癮

2019-10-19 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



空軍台南基地今天開放營區，IDF經國號帶來精采的編隊衝場，還有雷虎小組特技飛行，以及我國空中優勢作戰主力F-16、幻象2000及IDF經國號3型戰鬥機性能展示操演，由於這是國軍今年最後一場營區開放，吸引大批民眾參觀，許多人都是第一次觀看戰機表演低空衝場，個個大呼過癮。

空軍今天在台南空軍基地舉行「國防知性之旅－空軍台南基地營區開放」活動，首先由當地駐防的IDF戰機編隊衝場，向觀禮來賓致敬，許多親子都是首次觀看戰機表演低空進場，個個大呼過癮。

緊接著由雷虎小組實施特技操演及IDF經國號、幻象2000-5、F-16等型戰機進行一系列空中表演，展現空軍健兒高操的飛行戰技術，一連串的精湛演出，為活動掀起另一波高潮。

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陸上表演部分由空軍儀隊率先登場，整齊劃一的步伐，搭配氣勢磅礡的軍樂和精彩操槍術表演，接著台南市多所學校、社團，表演歡樂舞蹈、創意藝陣，展現年輕學青春活力。

地面靜態展示則有3型主力戰機、UH-60M型黑鷹直升機、C-130H型運輸機、E-2K型預警機、P-3C型反潛機、F-5F型戰機、AT-3型教練機、T-34C型教練機、AH-1W型眼鏡蛇直升機、OH-58D型戰搜直升機等。