上駕訓班考取機車駕駛補助1千 明年續辦
2019-10-19 10:02
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
機車意外事故致死比率居高不下，交通部從初領駕照的年輕族群著手，公路總局今年推動考機車駕照之前，先上三天駕訓班，考取駕照後就可獲得1000元補助。交通部道安會表示明年會再撥列經費繼續辦理，鼓勵民眾考機車駕照前先上駕訓班，提升道路行車安全意識。
根據警政署統計，去年人員當場或24小時內死亡的A1事故當中，機車肇事件數總計653件，占全體44.82%，為各項車種最多。為降低機車事故意外，交通部公路總局今年首度祭出機車駕訓補助措施，只要先上3天駕訓班，考取駕照後即可獲得1000元補助，措施4月16日上路至11月22日截止。
公路總局表示，今年補助名額共有6000名，截至今年10月7日為止，已受理5311民眾參與補助計畫。交通部道安會執秘謝銘鴻表示會撥列經費鼓勵，讓公路總局明年繼續舉辦。
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至於外界關心是否修法，強制機車考照前須先上駕訓班。公路總局表示，未有強制考照的規畫，未來仍將採取鼓勵的方式。
除了年輕族群之外，老人騎機車安全方面，也受到交通部關注。交通部道安會執秘謝銘鴻指出，今年1到8月A1死亡人數為1852人，去年同期為1830人，當中747人為65歲以上長者，在這當中，又有383人是騎機車，超過一半。
謝銘鴻表示，主因是機車仍是許多長者騎乘外出活動的主要工具，交通部正在思考相關措施，減少長者騎機車傷亡事故。例如提升偏鄉地區巴士接送或者鼓勵長者騎乘三輪機車等方式，都納為評估。
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