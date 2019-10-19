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氣象局：北台灣水氣多 偶有降雨

2019-10-19 09:33聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央氣象局表示，今明兩天天氣仍以東北風型態為主，北部地區雨勢較多，下周開始，東北風減弱，天氣狀況稍緩和。另外，浣熊颱風雖然不影響台灣，但今起到下周一，東半部沿海地區要留意長浪。

氣象局預報員官欣平表示，東北風影響之下，降雨以北部、東半部為主，風比較弱的時候，降雨情形會緩和，今天水氣仍比較多。北台灣降雨以大台北山區、宜蘭山區、東北角為主，其他地區主要是多雲時陰的狀況，涼涼的、陰陰，偶有飄雨。

官欣平表示，下周一、周二之後，東北風慢慢減弱，迎風面降雨仍比中南部多，但天氣狀況會稍為緩和，大多為多雲時陰、透光的天氣，溫度上，今明兩天偏涼，北部、東北部25、26度，中南部地區則不受影響，溫度為29到32度，下周東北風減弱，北部地區溫度會回升1至2度。

其他天氣注意方面，官欣平表示，受浣熊颱風影響，今起到下周一，東半部、恆春半島，要留意長浪。

官欣平表示，浣熊颱風未來仍往西邊前進，預期將北轉後往琉球前進，浣熊目前仍然是輕度颱風，明天往北移動後，受到北邊冷空氣影響，可能會減弱。

至於受到北邊冷空氣影響，浣熊可能出現共伴效應，帶來雨勢，官欣平表示，是有些冷暖空氣的交互作用沒錯，只是這個共伴效應的位置不會影響到台灣。

現在距離台灣4000公里遠處的太平洋上有一個熱帶性低氣壓發展，官欣平表示，由於距離台灣很遠，預期會往西邊走，變動還十分大。

北台灣水氣較多。圖／氣象局提供
北台灣水氣較多。圖／氣象局提供
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