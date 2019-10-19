不屈服於老化宿命 AI演算幫長輩從生活中「賦能」

2019-10-19 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北即時報導



長照與跨領域產業結合，AI、體驗行銷，讓服務更加客製化。有長照新創產業招攬資訊、商管及醫事多元背景夥伴，利用AI電腦演算，替日照中心打造客製化的「賦能教案」；還有醫材行在第二代接班人打造下，完成評估、購買、維修一條龍服務的輔具園區，讓民眾買輔具後能適用、喜歡用、到習慣用，不再買了丟一旁。

盤古銀髮是擁有資訊、商管及醫事多元背景的新型長照公司，也是台灣首家可利用AI來演算長輩的生活賦能指標。營運長曾筱筠說，長照過去以身體照顧為主，但每個人衰老狀況不同，應「以人為本」來規畫客製化照顧。

盤古銀髮參考日常生活活動（ADL）等評估量表，歸納出感官刺激、情緒溝通、認知邏輯、粗大動作、精細操作和視覺空間等六大生活功能，再將各功能的數據資訊系統化。

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只要由經過訓練的人員評估長輩的六大生活分數，再輸入電腦系統，AI就能立即算出六大生活賦能雷達圖，讓長輩或照顧者知道哪一項功能必須特別強化。

「這像一分健檢報告，但我們再把它變成一張學習單。」曾筱筠說，照服員可按學習單建議的課程進度來訓練長輩的生活功能，而一份學習單提供12周學習課程，12周後重新評估一次，再提供新的學習單，才能愈來愈進步。

該賦能教案的自費適用對象為亞健康至輕度失能長輩。盤古銀髮創辦人林偉正強調，「復能」和「賦能」不盡相同，前者屬醫療復健，在治療師的幫助下協助回復身體功能；後者是讓長輩在每天的日常生活中，追求自主生活的能力。

與眾不同的是，盤古銀髮不一定提供直接的照顧服務，也將教案輸出給合作的日照中心或居家服務單位使用，雙北市已有部分日照中心與之合作。盤古銀髮同時設計「賦能寶盒」，內有職能治療師及心理師設計的遊戲，可搭教案使用。

無獨有偶，台北市石牌地區近年出現一處輔具園區，由明陽來村第二代接班人陳達立打造。明陽來村原本是傳統醫材行，但陳達立發覺買輔具就像買眼鏡，消費者重視漂亮鏡框，若不喜歡，眼鏡就被晾在一旁，「輔具也是如此啊！」

為了提升輔具使用率，陳達立以「銀髮關懷」為出發點，先找朋友共同設計可愛且一目了然的各式圖表，包括功能分類表、情境示意圖和輔具建議表等，從文宣開始教民眾選配輔具。

此外，陳達立在同一條街展店打造「園區」，並聘物理治療師、送貨員和技師以提供一條龍的評估、體驗、適配、租賃、購買、安裝、配送和維修服務。去年再成立居家物理治療所，今年則簽約為台北市的B級長照複合型服務中心。

有趣的是，陳達立會和物理治療師拍攝影片或開臉書直播，由他化身主持人，請物理治療師說明輔具的正確使用觀念。因店址位於台北護理健康大學旁邊，不少老師會帶著學生來參訪，並請他教學。