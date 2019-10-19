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不屈服於老化宿命 AI演算幫長輩從生活中「賦能」

2019-10-19 08:53聯合報 記者鄧桂芬／台北即時報導

長照與跨領域產業結合，AI、體驗行銷，讓服務更加客製化。有長照新創產業招攬資訊、商管及醫事多元背景夥伴，利用AI電腦演算，替日照中心打造客製化的「賦能教案」；還有醫材行在第二代接班人打造下，完成評估、購買、維修一條龍服務的輔具園區，讓民眾買輔具後能適用、喜歡用、到習慣用，不再買了丟一旁。

盤古銀髮是擁有資訊、商管及醫事多元背景的新型長照公司，也是台灣首家可利用AI來演算長輩的生活賦能指標。營運長曾筱筠說，長照過去以身體照顧為主，但每個人衰老狀況不同，應「以人為本」來規畫客製化照顧。

盤古銀髮參考日常生活活動（ADL）等評估量表，歸納出感官刺激、情緒溝通、認知邏輯、粗大動作、精細操作和視覺空間等六大生活功能，再將各功能的數據資訊系統化。

只要由經過訓練的人員評估長輩的六大生活分數，再輸入電腦系統，AI就能立即算出六大生活賦能雷達圖，讓長輩或照顧者知道哪一項功能必須特別強化。

「這像一分健檢報告，但我們再把它變成一張學習單。」曾筱筠說，照服員可按學習單建議的課程進度來訓練長輩的生活功能，而一份學習單提供12周學習課程，12周後重新評估一次，再提供新的學習單，才能愈來愈進步。

該賦能教案的自費適用對象為亞健康至輕度失能長輩。盤古銀髮創辦人林偉正強調，「復能」和「賦能」不盡相同，前者屬醫療復健，在治療師的幫助下協助回復身體功能；後者是讓長輩在每天的日常生活中，追求自主生活的能力。

與眾不同的是，盤古銀髮不一定提供直接的照顧服務，也將教案輸出給合作的日照中心或居家服務單位使用，雙北市已有部分日照中心與之合作。盤古銀髮同時設計「賦能寶盒」，內有職能治療師及心理師設計的遊戲，可搭教案使用。

無獨有偶，台北市石牌地區近年出現一處輔具園區，由明陽來村第二代接班人陳達立打造。明陽來村原本是傳統醫材行，但陳達立發覺買輔具就像買眼鏡，消費者重視漂亮鏡框，若不喜歡，眼鏡就被晾在一旁，「輔具也是如此啊！」

為了提升輔具使用率，陳達立以「銀髮關懷」為出發點，先找朋友共同設計可愛且一目了然的各式圖表，包括功能分類表、情境示意圖和輔具建議表等，從文宣開始教民眾選配輔具。

此外，陳達立在同一條街展店打造「園區」，並聘物理治療師、送貨員和技師以提供一條龍的評估、體驗、適配、租賃、購買、安裝、配送和維修服務。去年再成立居家物理治療所，今年則簽約為台北市的B級長照複合型服務中心。

有趣的是，陳達立會和物理治療師拍攝影片或開臉書直播，由他化身主持人，請物理治療師說明輔具的正確使用觀念。因店址位於台北護理健康大學旁邊，不少老師會帶著學生來參訪，並請他教學。

曾有一名媽媽告訴陳達立，她女兒因脊髓損傷需輪椅代步，但向他買了電動輪椅後就天天往外跑。他認為這是最好的讚美，因功能受限需輔具協助已經很辛苦，選配輔具只要辛苦一天就好，好好使用喜歡的輔具，可以幸福一整年。

盤古銀髮可利用AI來演算長輩的生活賦能指標，再提供生活賦能教案。左為創辦人林偉正...
盤古銀髮可利用AI來演算長輩的生活賦能指標，再提供生活賦能教案。左為創辦人林偉正、右為營運長曾筱筠。記者鄧桂芬／攝影
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雙北市有部分日照中心與盤古銀髮合作，共同幫助長輩賦能。圖／盤古銀髮提供
雙北市有部分日照中心與盤古銀髮合作，共同幫助長輩賦能。圖／盤古銀髮提供
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盤古銀髮可利用AI來演算長輩的生活賦能指標雷達圖，再提供生活賦能教案。記者鄧桂芬...
盤古銀髮可利用AI來演算長輩的生活賦能指標雷達圖，再提供生活賦能教案。記者鄧桂芬／攝影
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明陽來村提供輔具的評估、體驗、適配、租賃、購買、安裝、配送和維修一條龍服務。圖／...
明陽來村提供輔具的評估、體驗、適配、租賃、購買、安裝、配送和維修一條龍服務。圖／明陽來村提供
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明陽來村第二代接班人陳達立(右)打造輔具園區，提供評估、體驗、適配、租賃、購買、...
明陽來村第二代接班人陳達立(右)打造輔具園區，提供評估、體驗、適配、租賃、購買、安裝、配送和維修的一條龍服務。左為他的妻子。記者鄧桂芬／攝影
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明陽來村第二代接班人陳達立找朋友共同設計可愛且一目了然的功能分類表，從文宣開始教...
明陽來村第二代接班人陳達立找朋友共同設計可愛且一目了然的功能分類表，從文宣開始教民眾選配輔具。圖／明陽來村提供
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台北護理健康大學師生到明陽來村參訪。圖／明陽來村提供
台北護理健康大學師生到明陽來村參訪。圖／明陽來村提供
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盤古銀髮為一家擁有資訊、商管及醫事多元背景的新型長照公司，也是台灣首家可利用AI...
盤古銀髮為一家擁有資訊、商管及醫事多元背景的新型長照公司，也是台灣首家可利用AI來演算長輩的生活賦能指標。圖／盤古銀髮提供
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長照AI
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