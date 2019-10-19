打造有感長照 醫師認為需要產業思維

2019-10-19 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北即時報導



專家認為，長照發展有產業思維是好的，能透過市場機制提供更好的服務，也能讓照顧服務產生工作價值。但也曾有學者憂心，長照產業化會忽略長者權益，政府針對長照住宿機構應有嚴謹規範，為品質把關。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，長照產業化的優劣眾說紛紜，產業化的好處是企業會自己經營，只需要政府創造好環境與規範，無需將所有服務公共化。照服員也能從好的表現中增加收入或升遷，職業的價值也會產生，進而形成市場區隔。

此時，如果民眾不滿意服務某長照單位提供的服務品質，就可以選擇其他業者提供的服務，甚至願意自費購買其他單位的優質服務。

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也有學者擔心業者會以利潤為導向，忽略長輩權益。陳亮恭坦言，這也是為什麼政府針對長照住宿機構做法人管理，就是怕業者因利潤低說收就收，把長輩丟了就跑。

不過陳亮恭認為，長照發展還是應該有產業思維，才會有多元發展，讓從事長照服務者有更好的職涯發展，也給民眾在政府提供額度以外的其他選擇。

只是，新業者投入不簡單，因長照服務設計仍是政府高度管制，要與民眾建立關係會有難度，況且民眾的長照服務選擇還有移工看護，建議業者不如先成為政府的長照特約單位，扎扎實實進入社區後，再進一步拓展特殊服務。

銀髮盤古創辦人林偉正表示，長照產業看似蓬勃發展，但投入者多是長照界自己人，哪裡有政府補助就往哪去，「那是不是政府沒補助就不用做了？」不應將長照服務只當作福利事業延伸。