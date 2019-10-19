北、東半部雨到下周五 吳德榮：浣熊不會帶來秋颱效應

2019-10-19 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／即時報導



今北台灣已有短暫降雨，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，明天至下周五（20至25日）持續受東北風影響，迎風面水氣較多，不過浣熊颱風的路徑將不會為台灣帶來秋颱效應。

歐洲中期預報中心模式，模擬19日20時700百帕水氣場顯示（右圖），浣熊因秋颱效應所產生的厚實雲系，從琉球附近向東北東延伸至日本南方海面，不影響台灣。圖／取自「三立準氣象·老大洩天機」專欄 分享 facebook

吳德榮指出，今天（19日）桃園以北，雲量增多、有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部較明顯；新竹以南為晴時多雲、早晚涼；中南部白天微熱，午後南部山區有局部短暫降雨的機率。各地氣溫：北部20至27度、中部20至32度、南部21至32度、東部20至29度。

他表示，明天至下周五迎風面水氣較多；整體而言、北台灣偏涼；北部、東半部有局部短暫降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼；午後南部山區有局部短暫降雨的機率。

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至於浣熊颱風的動向，吳德榮說，根據中央氣象局最新（19日2時）的路徑潛勢預測圖及暴風圈侵襲機率圖顯示，浣熊未來路徑先偏西北西、接近台灣東側海域，垂直風切增大、強度減弱；因導引氣流減弱、移速減慢，潛勢範圍擴大，對台灣無侵襲機率。

吳德榮說，浣熊暖濕東南風與北方冷空氣的輻合作用，即所謂「秋颱效應」所產生的厚實雲系，預計會從琉球附近向東北東延伸至日本南方海面，不影響台灣。

中央氣象局指出，今天水氣比昨天稍增多，北部及東北部地區有斷斷續續的降雨，花東偶爾也會飄些雨，中南部地區維持多雲到晴，午後山區零星短暫陣雨；氣溫方面，白天北部及東北部高溫約26至28度，花東及中南部則在29至32度間，中南部地區日夜溫差較大。

氣象局指出，今年第20號輕度颱風「浣熊」，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東方約840公里的海面上，預計先偏西移動後逐漸北轉，對台灣直接影響的機率不高。