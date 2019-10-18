因應特殊需求 特殊營養品魚油建議量擬放寬

2019-10-18 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



研究指出，魚油對於部分心血管疾病患者有調降血壓效果，但若過度補充或服用高劑量魚油，恐有出血風險。衛福部食藥署過去訂出DHA加上EPA每日攝食建議量為二公克，但對於無法正常進食，必須使用特殊疾病配方食品的患者而言，該建議量則不足以補充需求，食藥署將研擬放寬。

國人熱愛保健食品，部分民眾常採「偏激」式補充單一營養素，以致出現反效果，魚油就是一例。食藥署食品組科長廖家鼎表示，魚油雖被證實對人體有好處，但歐洲於2012年提出魚油相關報告，證實過度使用魚油，會增加出血機率如中風、免疫功能受損、脂質過氧化物增加或是代謝功能障礙。

因此各國開始訂定每日建議攝食上限，廖家鼎表示，美國食品藥物管理局（FDA）建議EPA及DHA每日攝取量不該超過三公克、歐洲建議每日不該超過五公克，台灣更從嚴管理，每日建議不超過二公克。

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根據統計，19歲到65歲國人每日從食物中攝食EPA及DHA量，平均0.56公克。廖家鼎指出，即使加上保健食品，估計國人攝取量應在建議值之下。不過，考量部分民眾無法透過食物攝取魚油，食藥署研擬針對特殊營養食品放寬魚油限量。