親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

亞錦賽／張家兄弟帶動攻勢狂攻3分 四局4:0領先韓國

因應特殊需求 特殊營養品魚油建議量擬放寬

2019-10-18 19:52聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

研究指出，魚油對於部分心血管疾病患者有調降血壓效果，但若過度補充或服用高劑量魚油，恐有出血風險。衛福部食藥署過去訂出DHA加上EPA每日攝食建議量為二公克，但對於無法正常進食，必須使用特殊疾病配方食品的患者而言，該建議量則不足以補充需求，食藥署將研擬放寬。

國人熱愛保健食品，部分民眾常採「偏激」式補充單一營養素，以致出現反效果，魚油就是一例。食藥署食品組科長廖家鼎表示，魚油雖被證實對人體有好處，但歐洲於2012年提出魚油相關報告，證實過度使用魚油，會增加出血機率如中風、免疫功能受損、脂質過氧化物增加或是代謝功能障礙。

因此各國開始訂定每日建議攝食上限，廖家鼎表示，美國食品藥物管理局（FDA）建議EPA及DHA每日攝取量不該超過三公克、歐洲建議每日不該超過五公克，台灣更從嚴管理，每日建議不超過二公克。

根據統計，19歲到65歲國人每日從食物中攝食EPA及DHA量，平均0.56公克。廖家鼎指出，即使加上保健食品，估計國人攝取量應在建議值之下。不過，考量部分民眾無法透過食物攝取魚油，食藥署研擬針對特殊營養食品放寬魚油限量。

營養師李婉萍說，魚油具抗凝血效果，對於部分心血管疾病患者有幫助，但需要特殊營養食品的民眾，建議經醫護人員處方，部分服用抗凝血劑藥物患者，若額外補充含魚油產品，恐增加出血風險。

研究指出，魚油對於部分心血管疾病患者有調降血壓效果，但若過度補充或服用高劑量魚油...
研究指出，魚油對於部分心血管疾病患者有調降血壓效果，但若過度補充或服用高劑量魚油，恐有出血風險。圖／123RF
分享

患者食藥署心血管疾病
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

桃機三航廈三度流標 將放寬移工比率分階段完工

2019-10-18 18:48

電子煙神秘肺病累積33死 我國最小吸食者是國小生

2019-10-18 18:04

影／國內發現新蝴蝶 幼蟲吃芒果樹葉應不至造成農損

2019-10-18 15:14

三航廈新造型像Costco？ 桃機：旅客往上看不變

2019-10-18 14:00

氣象局：未來一周濕涼水氣多 浣熊颱風不影響台灣

2019-10-18 11:29

吃肉骨茶送配餐、滿額送餐券！黃亞細10月24日進駐桃園

2019-10-18 19:15

元氣周報「聰明就醫×健保大數據」奪醫療報導獎特優

2019-10-18 18:03

為什麼宣稱阿拉比卡豆就能賣高價？咖啡摻假圖的是什麼利？

2019-10-18 16:12

不抽菸喝酒 他晚期肺癌轉移腸胃

2019-10-18 14:44

調查：近4成國中生 天天喝含糖飲料

2019-10-18 14:43

國內動物實驗：毛豆粉有助控制體重

2019-10-18 14:40

氣象局：浣熊颱風未來發展有限 未來一周濕涼

2019-10-18 14:38

貨出去！台灣香蕉超市系統銷日 今年可達500噸

2019-10-18 14:35

桃機三航廈難產 夢幻設計擬取消

2019-10-18 14:25

原民長照升級 照服員明年加薪6千

2019-10-18 14:23

補助添誘因 10、11月南韓19架次包機飛花蓮

2019-10-18 14:21

桃機三航廈改設計 建築師：預算低又趕工沒人敢接

2019-10-18 14:14

作家幸佳慧病逝 教長：會延續她的堅持守護孩子

2019-10-18 13:29

油價已連三降 估下周汽油不降、柴油漲1角

2019-10-18 13:19

國際女童日資助20位女童 「遏止」非平等對待

2019-10-18 13:11

《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

2019-10-18 12:56

南投友善石虎有成 已有21名農友獲得獎勵

2019-10-18 12:53

今向交部提第三航廈修減報告 桃機公司：沒提追加預算

2019-10-18 12:28

吃「原味」遠離慢性病！德國醫學博士教你正確飲食觀念

2019-10-18 12:21

慢性病傷口難癒？竹山秀傳率先成立傷口照護中心

2019-10-18 11:45

六、七成國中生蔬果吃不夠 近四成天天喝含糖飲

2019-10-18 11:06

為何會是我？不抽菸的他 晚期肺癌轉移腸胃

2019-10-18 11:02

桃機三航廈擬簡化設計 建築師：集流標原因之大成

2019-10-18 10:54

堅果種子比食用油更健康 國健署提醒選擇無調味產品

2019-10-18 10:52

停電不再受困電梯 內政部要新電梯加裝小電池

2019-10-18 10:38

出門就是找麻煩？沒有障礙的人，只有障礙的環境

2019-10-18 10:18

獨／國內動物實驗首度證實 毛豆粉對控制體重有幫助

2019-10-18 10:06

開眼界！全世界最長香蕉果串 新化林場千層蕉吸睛

2019-10-18 10:04

境外包機降低獎助門檻 10-11月韓國19架次包機飛花蓮

2019-10-18 09:57

彭啟明：浣熊颱風不侵台 但周末可能帶來共伴效應降雨

2019-10-18 08:14

颱風浣熊生成 吳德榮：對台灣無直接影響

2019-10-18 07:29

健康你我他／有3心5老 重陽夫復何求

2019-10-18 00:23

醫奉獎／骨科權威杜元坤 杜氏刀法獨步全球

2019-10-18 00:23

脖圍逾40公分 睡眠呼吸中止高風險

2019-10-18 00:23
看更多

熱門文章

三航廈新造型像Costco？ 桃機：旅客往上看不變

2019-10-18 14:00

非法繁殖場藏匿鄉間 226隻名種犬貓被救出

2019-10-18 12:35

就是不準別人碰！占有欲最強TOP 4星座、處女缺安全感

2019-10-17 22:28

幸佳慧罹罕見壺腹癌病逝 醫：出現3症狀應警覺

2019-10-17 22:35

兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意

2019-10-17 20:36

終於等到了！YouBike 2.0將於11月進入台大校園

2019-10-18 00:23

颱風浣熊生成 吳德榮：對台灣無直接影響

2019-10-18 07:29

女同事裙短走光他急遮掩暗示 事後被怨沒直接明講

2019-10-18 14:12

彭啟明：浣熊颱風不侵台 但周末可能帶來共伴效應降雨

2019-10-18 08:14

桃機三航廈擬簡化設計 建築師：集流標原因之大成

2019-10-18 10:54

不起眼但高薪？ 網友點名這3職業：賺到買房買車

2019-10-18 15:50

嫁出去後哥哥想把衣櫥化妝台給女友 原PO：心裡不舒服

2019-10-17 20:28

獨／國內動物實驗首度證實 毛豆粉對控制體重有幫助

2019-10-18 10:06

5月大男嬰吃數口蛋險喪命 過敏勿輕忽

2019-10-18 15:33

普悠瑪翻覆將一年 司機員再度出面批蔡政府

2019-10-17 20:52

「全台10大熱銷溫泉飯店」出爐！ 訂房下殺58折起

2019-10-18 11:32

每日星座運勢／巨蟹發揮組織領導力　偏財運旺旺日

2019-10-18 00:00

影／226隻名種犬貓被迫繁殖、糞便3天沒清 救出畫面曝光

2019-10-18 16:32

醫奉獎／骨科權威杜元坤 杜氏刀法獨步全球

2019-10-18 00:23

影／鬥牛犬抱交通錐當女友 「擼」壞後再換1支

2019-10-18 13:15

【親子之間】劉愛玲／密碼爭奪戰

2019-10-18 06:00

「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41

兩份600元 士林夜市骰子牛傳坑客

2019-10-17 23:19

歡慶Lamigo桃猿封王！全家熱美式 買二送二

2019-10-18 14:10

【生活趣聞】關蕙明／媽咪「粉」開心

2019-10-18 06:00

IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光

2019-10-18 17:30

A5和牛、麝香葡萄！樂軒選物店 現榨果汁無限喝

2019-10-17 23:57

為什麼宣稱阿拉比卡豆就能賣高價？咖啡摻假圖的是什麼利？

2019-10-18 16:12

氣象局：未來一周濕涼水氣多 浣熊颱風不影響台灣

2019-10-18 11:29

開眼界！全世界最長香蕉果串 新化林場千層蕉吸睛

2019-10-18 10:04

【我愛一個人煮-86】太陽臉／肉燥意麵與肉絲炒麵

2019-10-18 06:00

兒童文學作家幸佳慧辭世 鄭麗君：感謝她深愛所有孩子

2019-10-17 22:16

堅果種子比食用油更健康 國健署提醒選擇無調味產品

2019-10-18 10:52

亨利卡維爾對身材沒自信？ 自嘲：我真的比較大隻

2019-10-18 12:22

影／國內發現新蝴蝶 幼蟲吃芒果樹葉應不至造成農損

2019-10-18 15:14

為何會是我？不抽菸的他 晚期肺癌轉移腸胃

2019-10-18 11:02

「適才適所」台南流浪犬職訓輔導 今年已600隻找到工作

2019-10-18 11:15

影／美出新高度！迪麗熱巴秀MIKIMOTO全新M系列 放送真心話

2019-10-18 15:21

停電不再受困電梯 內政部要新電梯加裝小電池

2019-10-18 10:38

乘日本珍奶熱 農委會欲推健康毛豆飲取代奶茶

2019-10-18 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top