吃肉骨茶送配餐、滿額送餐券！黃亞細10月24日進駐桃園

2019-10-18 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



2018年7月登台的新加坡肉骨茶餐廳「黃亞細肉骨茶」，預計將於10月24進駐大江購物中心，開設在台第4間分店。為慶祝開幕，推出買「肉骨茶送配餐」、「滿450送287」等一系列優惠活動。

創立於1955年的黃亞細，，已經有60餘年歷史，乃是新加坡知名的肉骨茶名店之一，並於2018年正式登台。店內的肉骨茶使用台灣在地的「究好豬」搭配潮州式湯底，帶有白胡椒的辛香。除了現有的上等、經典、綜合肉骨茶等三款肉骨茶之外，黃亞細今年秋天並新推出鮮灼肉片湯、鮮灼肉片湯麵線、經典肉骨湯麵線等3款新品，單品售價160～255元不等，價格更親民。