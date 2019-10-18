吃肉骨茶送配餐、滿額送餐券！黃亞細10月24日進駐桃園
2018年7月登台的新加坡肉骨茶餐廳「黃亞細肉骨茶」，預計將於10月24進駐大江購物中心，開設在台第4間分店。為慶祝開幕，推出買「肉骨茶送配餐」、「滿450送287」等一系列優惠活動。
創立於1955年的黃亞細，，已經有60餘年歷史，乃是新加坡知名的肉骨茶名店之一，並於2018年正式登台。店內的肉骨茶使用台灣在地的「究好豬」搭配潮州式湯底，帶有白胡椒的辛香。除了現有的上等、經典、綜合肉骨茶等三款肉骨茶之外，黃亞細今年秋天並新推出鮮灼肉片湯、鮮灼肉片湯麵線、經典肉骨湯麵線等3款新品，單品售價160～255元不等，價格更親民。
目前黃亞細在台共有台北三越信義、南西，以及新竹巨城等分店，桃園大江店則將是第一間桃園分店。為慶祝開幕，10月24日～10月31日期間，限額享買「上等肉骨茶」，即贈59元的「好味選二」配餐，可於滷豆腐花干、蒜香當日鮮蔬、私房醃菜、滷鮮冬菇、油條＋香米飯之中，任選2款搭配，每日限量30名。另外10月24日～10月27日期間，單日消費滿450元，即贈287元的配餐兌換券；10月24日～10月31日期間，憑「聖人大盜」電影票根，任點一款肉骨茶，即贈送「香蘭薏米水」或「蜂蜜黃檸水」。
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