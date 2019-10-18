桃機三航廈三度流標 將放寬移工比率分階段完工

2019-10-18 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



為因應桃園國際機場持續成長的旅運需求，交通部推動桃園國際機場第三航站區計畫，其中主體航廈工程於去年2度流標後，為合理反映所需經費與工期，經交通部陳報行政院在今年1月9日核定計畫總經費由746.89億元上修至789.07億元，完工期程亦自109年展延至112年，但主體航廈工程仍於108年6月第3度流標，經檢討主要是因為航廈屋頂、雲頂及玻璃帷幕設計複雜，致廠商將相關風險納入投標金額考量，造成多次流標。

為協助桃園機場公司儘早完成第三航廈發包，行政院及交通部已分別成立專案小組及督導小組協助該公司檢討相關設計內容及招標條件，自8月迄今已分別召開3次及7次會議，針對主體航廈工程流標原因，就「建築設計」、「採購招標」、「營運維持」、「計畫執行」、「組織人力」等五大面向提出具體因應對策，研擬整體解決方案。

桃機公司表示，目前已有初步成果，除行政院已協調勞動部將聘僱外勞比率有效放寬外，並將在確保安全、功能、可維護性及美觀的前提下，以及修正計畫預算額度內，持續設法降低第三航廈施工困難度，減少完工後日常營運維護所需成本，並透過整合軟硬體配套措施，檢討分階段完工啟用之可行性，以期主體航廈工程能順利招標，並維持桃園機場的服務能量與水準。

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