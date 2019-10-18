電子煙神秘肺病累積33死 我國最小吸食者是國小生

2019-10-18 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



電子煙神秘肺病持續延燒，美國CDC（疾病管制局）昨公布，目前死亡人數已達到33人，各州通報病例已經破千，達到1479人，其中最小患者年僅13歲，死亡案例最小的是17歲。

我國未成年吸食電子煙狀況同樣嚴峻，雖今年截至目前被校方揪出最小使用者是13歲國一生，但近年也曾出現國小吸食者，民團憂不儘快全面禁止，神秘肺病延很快會延燒到台灣。

據美國最新電子煙導致嚴重肺病疫情資料，通報案例中36％是20歲以下的年輕人，未成年者甚至高達15%。雖台灣目前尚未出現電子煙神秘肺病個案，但我國去年有3.8萬名國、高中生使用電子煙，尤其高中校園濫用電子煙嚴重，吸食率由2014年的2.1%竄升至去年3.4%。

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董氏基金會菸害防制組主任林清麗說，今年浮出台面已知的未成年吸食者中，年紀最小的使用者年僅13歲，但這不代表電子煙的危害沒有入侵國小校園，其實約在2016年，就曾發現有心人士在國小附近，以國小學童也負擔得起的銅板價販售沙士、可樂口味電子煙，甚至有目擊者發現孩子就在學校附近吸食。

台灣青少年醫學暨保健學會理事長詹其峰表示，青少年被電子煙「鉤癮」後，至少有5大影響，許多電子煙液內添加高濃度的尼古丁鹽，比一般尼古丁的作用更強，更容易上癮，一旦停止使用便會產生「戒斷症狀」，變得易怒、焦慮、坐立難安、無法集中注意力。

青少年是大腦發育的重要階段，青少年時期無論使用來自紙菸或電子煙的尼古丁，都會刺激大腦，甚至腦部發育遲緩等永久傷害，也會提高誘發癲癇、哮喘、肺部發炎等疾病的機率。美國醫學會兒科期刊(JAMA Pediatrics)研究指出，使用過電子煙的青少年將來吸食大麻的機率提高3.5倍。