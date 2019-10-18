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《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

元氣周報「聰明就醫×健保大數據」奪醫療報導獎特優

2019-10-18 18:03聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

「108年台灣醫療報導獎」公布得獎名單，聯合報以「尋找厝邊好醫師─ 『聰明就醫×健保大數據』系列／白內障手術」拿下平面類特優獎，醫師公會全聯會表示，期望透過醫師、新聞從業人員等作品，報導台灣醫療正向力量，預計11月9日舉行頒獎典禮。

台灣醫療報導獎平面類特優將由聯合報元氣中心製作的「尋找厝邊好醫師─ 『聰明就醫×健保大數據』」系列報導奪獎。聯合報元氣周報今年起與健保署合作，第一期推出「白內障手術」，透過健保資料庫，從全國縣市相關就醫數字，窺見民眾就醫需求，也作為民眾就醫參考，希望讓更多民眾了解「厝邊也有好醫師」，不必執著一定要去大型醫院。

108年醫療報導獎分為平面類、新媒體類、廣電類，並舉辦徵文活動，評選出特優、優勝與佳作。其中平面類特優由聯合報「尋找厝邊好醫師─『聰明就醫×健保大數據』系列／白內障手術」獲獎、優勝今周刊「誰來救命」、優勝康健雜誌「好死，我說了算」，另還有三項佳作。

台灣醫療報導獎由醫師公會全聯會自104年起舉辦，旨在改善台灣醫療環境，促進醫病關係和諧，提升台灣醫師與醫療形象，鼓勵民眾及國內新聞與醫療從業人員重視醫藥新聞報導與評論，對醫藥相關議題多予報導並發表議論。

完整得獎名單如下：

https://www.tma.tw/med_paragonAY2018/

聯合報元氣周報今年起與健保署合作，第一期推出「白內障手術」，從全國縣市相關就醫數...
聯合報元氣周報今年起與健保署合作，第一期推出「白內障手術」，從全國縣市相關就醫數字，窺見民眾醫療需求，也作為民眾就醫參考。聯合報以此拿下108年台灣醫療報導獎平面類特優。圖／元氣周報
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醫師健保手術
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