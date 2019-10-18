家有毛孩、敏兒必備！cado空氣清淨機不只速、淨、美還很聰明

空氣污染對健康問題帶來極大影響，季節變換時尤其嚴重，有養毛小孩的家庭，更得面臨寵物氣味、毛屑亂飄、換季掉毛等問題；加上台灣本來過敏人口就很多，若家中還有嬰幼兒，更是要注重空氣品質，運用空氣清淨機隨時濾淨空氣，除菌、除臭，避免誘發過敏症狀。

家有嬰幼兒的家庭，更應運用空氣清淨機隨時濾淨空氣，除菌、除臭，避免誘發過敏症狀。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

來自日本、原本就是從研發醫療級空氣清淨機製造起家的Cado，最新推出的LEAF 320i空氣清淨機，最自豪的就是業界頂級潔淨速度，每10分鐘讓純淨空氣在室內循環，在有害物質落入地面前就高速淨化，搭載的強勁、快速、輕量的斜流風扇更可將360度全方位吸進來的空氣濾淨後強力吹向上方，讓純淨空氣在室內快速循環。其卓越的淨化速度經日本檢驗中心證明，20分鐘就可以過濾13坪空間，達到99.9%去除細菌、黴菌、病毒的能力，還能夠除臭。

家有毛小孩的家庭，選擇空氣清淨機時應特別注重除菌、除臭功能，解決寵物氣味、毛屑亂飄問題。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

而要達到高速淨化、除菌又除臭的能力，LEAF 320i三層濾芯及自我潔淨功能功不可沒。第一層預過濾網，可過濾頭髮、毛屑等大型灰塵；第二層銀離子抗敏HEPA過濾網，可過濾細菌、黴菌、病毒等過敏原與有害物質，並抑制繁殖；第三層藍光活性碳過濾網，運用獨有的光觸媒PHOTOCLEA科技，可將甲醛、細菌、病毒等有害物質分解為水和二氧化碳。透過層層過濾，在實現徹底淨化空氣的同時，也能讓達到濾芯自我潔淨的作用，延長濾芯使用壽命，室內空氣與機體本身均保持潔淨。

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頂端極簡設計的窄邊框操作面板，除了簡約時尚，還有增進空氣淨化效能的作用。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

另外，為了滿足現代消費者對家電智慧功能的需求，LEAF 320i空氣清淨機除了透過機身上可隨著環境亮度自動調整明暗的三色LED顯示燈，讓使用者一目瞭然空氣品質狀況之外，還可下載專屬App，使用手機就能隨時監測空氣品質，家中的溫度、濕度、PM2.5數值一手掌握，並進行長時間變化趨勢紀錄；也可以遠端啟動空氣清淨機的各項功能，風量、運行模式、定時器、燈光開關，濾網壽命也一查就知，甚至可以用同一台裝置同時控制家中多台cado空氣清淨機。

LEAF 320i空氣清淨機擁有三層濾芯，第三層具有藍光光觸媒PHOTOCLEA科技，除了淨化空氣還能讓濾芯自我潔淨。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

Cado的品牌名稱是源自日本傳統文化中的「華道」（插花藝術），在法語中也有「禮物」的意思。榮獲德國IF設計大獎的 Cado LEAF 320i空氣清淨機，延續品牌日系設計、極致美型的風格，全金屬無接縫機身、圓形機體設計，跳脫空氣清淨機方正外型的刻板印象，適合各種居家空間風格，優雅線條擺在家中任何角落都很合適，窄邊框設計除了簡約時尚，還有增進空氣淨化效能的作用。

透過專屬App，用手機就能隨時監測空氣品質、遠端啟動空氣清淨機的各項功能。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook