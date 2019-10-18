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預防骨質疏鬆 荷重運動效果好

2019-10-18 16:14中央社 台北18日電

國健署調查發現，骨質疏鬆症隨年齡增長而增加，應從年輕就存「骨」本預防。專家提醒，存骨本要從年輕開始，應健康作息、均衡飲食，且多做如爬山、慢跑、舉啞鈴等荷重運動。

小美的母親68歲，年輕時工作忙碌，經常應酬喝酒及不正常用餐和不注重健康飲食觀念，也沒足夠的時間運動，最近洗澡時不小心跌了一跤，造成髖骨骨折，緊急入院開刀後，才知道媽媽早已患有骨質疏鬆症。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，每年10月20日是世界骨質疏鬆日。世界骨質疏鬆基金會IOF（International Osteoporosis Foundation）訂定「這就是骨質疏鬆症（That’s Osteoporosis）」為今年宣導主題，強調骨質疏鬆症對骨折的直接影響，會產生疼痛、殘疾、失去獨立能力及失能等情況，嚴重影響生活品質。

骨質疏鬆症早期大多沒有明顯的症狀，可能只出現身高變矮、駝背等外觀變化，許多民眾多不以為意，當成老化現象，但只要跌倒，或是突然過猛外力，就可能造成骨折。

國健署調查發現，50歲以上民眾透過雙能量X光吸收儀量測骨質密度，伴隨年紀增加，骨質疏鬆症者隨之增加，且女性比例高於男性。50至64歲男女性分別為4.6%、6.8%；65至74歲男女分別為5.7%、18.3%；75歲以上男女分別為19.4%、29.3%。

國健署慢性疾病防治組研究員陳主慈受訪表示，IOF指出，在年輕時期能多增加10%的骨密度，就可以使骨質疏鬆症的發生延緩13年，意即應從年輕時開始儲存骨本。

儲存骨本可透過均衡飲食、多運動的健康生活形態及了解風險著手。

陳主慈說，民眾攝取均衡且足夠的營養素來維持骨骼健康，每餐都應攝取6大類食物，且多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D及蛋白質等食物，如乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻及深綠色蔬菜。

戶外活動及負荷運動與骨質健康相關，陳主慈表示，可於清晨或黃昏時曬太陽，身體需要透過適當日曬來活化維生素D及促進鈣質吸收，並搭配荷重運動，可幫助鈣質吸收，如慢跑、跳舞、登山、舉啞鈴操等，增加骨密度和肌肉強度，幫助改善身體的協調與平衡，降低骨折的風險。

此外，有些人作息不正常就會影響日間活動時間，也應盡量避免吸熬夜、抽菸、喝酒等生活形態。

陳主慈也建議，應先瞭解自己是否有骨鬆「風險因子」，若父母曾發生骨折，尤其是髖骨骨折，則個人患有骨質疏鬆症的風險也會提高。其他高風險族群包含服用類固醇藥物者或停經後婦女、卵巢切除或45歲之前提前更年期的女性，應要注意自身骨骼健康，避免骨骼變得脆弱。

骨質疏鬆骨折鈣質
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