5月大男嬰吃數口蛋險喪命 過敏勿輕忽

2019-10-18 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣一名5個月大男嬰日前吃了幾口九層塔炒蛋後突然臉色變紅腫哭鬧，嘴發紫，全身出疹子，緊急送彰基救治已意識不清，彰基兒童過敏免疫科主任蔡易晉說，男嬰是誤食蛋製品引發過敏性休克，緊急以腎上腺素相關藥物救回一命，男嬰其實出生3個月就發現有異位性皮膚炎，這類小朋友通常也容易對蛋奶食物性過敏，家長應特別小心。

男嬰是今年4月緊急被送彰基救治的案例，男嬰母親說，那天5個月大的兒子吃了二、三口姐姐的炒蛋，過了40幾分開始全身紅腫，嚴重哭鬧，連嘴都變紫了，嚇得她跑到附近派出所求救，女警還快幫忙請救護車將孩子急送彰基治療。

彰化基督教兒童醫院兒童過敏免疫科主任蔡易晉說，男嬰送到急診室時，已出現呼吸困難與發紺等休克現象，醫療團隊緊急以腎上腺素等相關藥物急救，嬰兒在急救時檢測血液過敏休克指標「類胰蛋白酶濃度」為18.9μg/L（正常測不到）並於24小時再次檢測濃度已下降至1.7μg/L，代表嬰兒可能食物造成嚴重過敏性休克，住院期間並以精準度較高「分子過敏原檢驗」「卵類黏蛋白」與「蛋黃」特異性IgE檢驗陽性後確診是蛋引發過敏性休克，男嬰並轉兒童加護中心觀察治療後幾天後出院。

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蔡易晉說，大約有5到7％的嬰幼兒會出現食物過敏，少數約0.5%可能造成更嚴重的過敏性休克，過敏體質嬰幼兒是食物過敏的高危險群，研究報告指出，患異位性皮膚炎的嬰幼兒發生食物過敏的機率高達40％，一般過敏症狀主要表現在皮膚、腸胃和呼吸道，有時甚至有全身性過敏反應，多數反應只是持續幾分鐘或幾個小時，少數可能持續幾天。

造成嬰兒最常見食物的過敏，為比如雞蛋、牛奶與小麥、花生等，蔡易晉說，如果對「卵類黏蛋白」有過敏休克症，就得嚴格避免食用所有蛋白形式之食品，如茶碗蒸，布丁，提拉米蘇和生熟蛋等，甚至連其他有添加蛋的加工品都要避免食用。

過敏體質的嬰幼兒剛添加副食品時，也要注意一樣一樣食物慢慢添加，並觀察2到3天，若沒有不良反應才可再繼續添加，一旦出現過敏反應就要至兒童過敏專科醫師門診就診尋找食物過敏原因。