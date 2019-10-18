影／國內發現新蝴蝶 幼蟲吃芒果樹葉應不至造成農損

2019-10-18 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市內寮濕地傳出國內首次發現尖翅翠蛺蝶（Euthalia phemius）紀錄，讓牠列名台灣新紀錄種。基隆鳥會人員不久又在基隆港附近芒果樹，找到尖翅翠蛺蝶雌蝶和至少5個蛹蛻，推論在基隆已建立族群一段時間；未來會不會危害寄主芒果樹，還要再追蹤觀察。

基隆市內寮社區發展協會理事長王淑華本月8日在內寮濕地，看到未曾見過的蝴蝶，經台灣蝴蝶保育協會確認為主要分布東南亞、中國大陸華南地區，離台灣最近發現地點是廈門的尖翅翠蛺蝶。台灣過去並無發現紀錄，已列名台灣新紀錄種。

文獻資料顯示，尖翅翠蛺蝶的寄主是芒果樹，基隆鳥會常務理事沈錦豐等人認為濕地附近那棵芒果樹「很可疑」。在生態界被稱為川七老師的張運生10月13日到芒果樹下觀察，肉眼就看到約3公尺高的芒果葉背有一個蛹蛻。

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張運生回家裡拿來梯子爬樹確認，其他志工們則在樹下拍攝發現尖翅翠蛺蝶蝶蛹的過程。第1顆發現的蛹蛻不完整，但在約4公尺高的葉子背面發現的第2個蛹蛻還算完整，不久又在約6公尺高的芒果葉找到一個還沒有羽化的蛹，但沒有發現幼蟲。

志工們採下尖翅翠蛺蝶的蛹，隔天凌晨3點就羽化成漂亮的雄蝶，下午將蛹蛻及蝴蝶送交台灣蝴蝶保育協會徐堉峰老師，鑑定是否為大陸華南地區的亞種。

沈錦豐推測尖翅翠蛺蝶最可能隨船來基隆，10月16日下午前往基隆港邊芒果樹查看，未見蝶影或蟲蹤。17日在港邊一處停車場的大芒果樹發現蛹蛻，且有5個，沈內心吶喊「會不會還有幼蟲？」可惜沒有找到。後來看到有帶狀白斑的蛺蝶在樹梢飛舞，拍照並放大檢視確認是尖翅翠蛺蝶。

沈錦豐說，因為停車場距離內寮濕地直線距離超過5公里，幾乎可以確定尖翅翠蛺蝶已經在基隆建立族群。他和鳥會理事長鄭暐討論過後，通報基隆市政府產發處，鳥會可協助了解尖翅翠蛺蝶在基隆擴散狀況。