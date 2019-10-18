空汙季來了！中市府「兩策略」打擊空汙
2019-10-18 14:10
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
台中市今年1至9月PM2.5平均值17微克，較去年同期下降2微克；空品不良天數31天，較去年同期減少13天，雙創歷年最低。中市府環保局表示，空汙季期間，只要環保署監測空品不良(AQI大於150)，將強制前10大固定汙染源降載5%以上，未配合者將開罰10萬元以上，捍衛民眾健康。
中市府環保局長吳志超表示，台中10月進入空汙季，「非常時期採非常手段」，若查獲違法汙染源，將一改過去優先勸導方式，採「直接開罰、加重處罰」兩策略，嚇阻業者排放空汙。
此外，空汙季期間，當環保署預報空品不良AQI大於100時，市府將提前要求前30大固定汙染源配合降載，未配合者將優先安排聯合稽查；當AQI大於150以上，前10大固定汙染源將強制降載5%以上，未配合者可裁罰10萬元以上罰緩。
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另外，針對移動與逸散汙染改善，市府獎勵、稽查雙管齊下，今年截至8月底止，二行程機車共淘汰1萬5366輛，淘汰率16.4%，六都第一；全面加強稽查營建工地裸露及車行揚塵汙染，裁罰件數為往年的17倍；持續推廣紙錢集中燒服務，今年1至8月紙錢收運達3000多公噸，歷年同期最高。
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