三航廈新造型像Costco？ 桃機：旅客往上看不變
桃園機場第三航廈主體工程三度流標，桃機公司上午向交通部報告修正計畫。桃機董事長王明德表示，主航廈在經費不變的情況下，波浪造型屋頂將改為單曲面，外型類似倫敦希斯洛機場，原先13萬朵懸吊天花則減少為9萬朵，外型變得較簡單。對於外界認為改完後外形象會像美式賣場好市多（Costco），王明德坦言確實有一點，但「旅客往上看的感受不會變」。
至於為何不增加預算？王明德坦言，增加預算每人意見不同，就像歐洲國家比較務實、不會蓋這麼豪華。他說，設計時就應樸實就好，加上台灣營造廠商機場工程經驗少，風險評估較緊張，才會走到如今局面。
交通部長林佳龍上午出席會議，會中表達會放手交給桃機公司，並尊重桃機專業。桃機三航廈案將以不增加經費為原則，以重視功能及安全為主。
王明德說，桃機每年增加200萬旅次不可能不管，未來興建工程仍須照顧目前營運。他指出，原則上三航廈北登機廊廳先做，降低廠商投標門檻，並提前增加桃機停機坪使用量，這樣不僅能比主航廈提前兩年完工，也能減輕第二航廈壓力，對旅客服務水準也比較好。
造型上，三航廈國際競圖得標設計者，英國設計團隊「Rogers Stirk Harbour + Partners」原本將屋頂設計融入台灣傳統屋頂瓦片、山脈稜線、海洋波浪及雲海意象。
不過今天會議中，桃機維持日前完成的檢討報告，外型將取消波浪屋頂，改為單曲面，長向是直的造型、短向為曲線。內部雲頂花朵則從13萬朵減少為9萬朵，主要是花朵在設計時，原本有分室內及室外，現在屋外的拿掉、只剩屋內。王明德說，Rogers較在意的是內部旅客往上看的感受，也同意改為比較簡單的設計。
對於外界指稱新造型像Costco，王明德說，「確實有一點」，但實用。王明德說，新造型的idea和倫敦希斯洛機場很像，只是桃機三航廈略大一些。至於為何不增加預算？王明德坦言，增加預算每人意見不同，「這是價值觀的問題」，就像歐洲國家比較務實、不會蓋這麼豪華，至於美觀與否就是見仁見智。
王明德說，桃機第三航廈早期顧問公司規畫為700億，在毛治國時代打七折投入500億，最終行政院通過500億預算，在細部設計後才再追加為700多億。他說，原本700億較符合「豪華版」，打七折後成為「陽春版」，設計時就應樸實就好，加上台灣營造廠商機場工程經驗少，風險評估也較緊張，才會走到如今局面。
王明德表示，目前北登機廊廳將先做，可提早兩年完成，減少第二航廈壓力。施工期程、經費會在重新分標後定案，全案11月中旬會對外說明。
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