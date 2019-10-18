親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

無法無天！墨西哥毒梟血腥攻城 劫獄搶回「毒王之子」

韓國瑜為拚2020大選 證實選前不訪美了

桃機三航廈難產 夢幻設計擬取消

2019-10-18 14:25聯合晚報 記者董俞佳／台北報導

桃機公司今天提報桃園機場第三航廈修改設計報告，擬取消原先計畫中的波浪屋頂與玻璃天...
桃機公司今天提報桃園機場第三航廈修改設計報告，擬取消原先計畫中的波浪屋頂與玻璃天窗兩個亮點。圖為第三航廈工程的工地。 記者鄭超文／攝影
分享

桃機今提修改報告 拚2024年營運

桃機公司今天提報桃園機場第三航廈修改設計報告，擬取消原先計畫中的波浪屋頂與玻璃天窗兩個亮點。交通部上午說，修正計畫是希望第三航廈2024年營運，但航空界人士卻不看好第三航廈能如期啟用。

桃機第三航廈主體工程已三度流標，啟用日期一延再延，目前是計畫2023年落成，隔年啟用。交通部指新航廈造型亮眼卻太繁複，且預算難支應，要求桃機公司簡化設計、控制預算。交通部長林佳龍今年8月要求桃機第三航廈在不增加預算下修改設計，否則不排除解約。

桃機第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，經由國際競圖得標的設計者是知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners，設計融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線等，亮點包括波浪造型屋頂、大面積玻璃天窗及天花板上懸吊數萬朵具吸音效果的花瓣鋁管等。

三航廈設計示意圖。 圖／桃機公司提供
三航廈設計示意圖。 圖／桃機公司提供
分享

但這些亮眼設計，未來在桃機第三航廈上恐怕都看不到。桃機公司上午提出修減設計報告，擬取消波浪屋頂與玻璃天窗，但不再追加預算。今年初第三航廈才獲行政院同意增加台幣42億元預算，總預算規模從746.89億元增至789億元，其中主體工程經費占最多，約440億元。

完工期一延再延 航空界不看好

在工期方面，今年初新修正的第三航廈完工期從2020年底延至2023年底，2024年初試營運。交通部表示希望如期完工營運，但航空界人士普遍不看好這張支票能兌現，一位國籍航空公司主管說，桃機塞人塞機問題嚴重，第三航廈若再延後啟用，對航空業與台灣觀光都不是好消息。

桃機桃園機場
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

三航廈新造型像Costco？ 桃機：旅客往上看不變

2019-10-18 14:00

氣象局：未來一周濕涼水氣多 浣熊颱風不影響台灣

2019-10-18 11:29

影／國內發現新蝴蝶 幼蟲吃芒果樹葉應不至造成農損

2019-10-18 15:14

不抽菸喝酒 他晚期肺癌轉移腸胃

2019-10-18 14:44

調查：近4成國中生 天天喝含糖飲料

2019-10-18 14:43

國內動物實驗：毛豆粉有助控制體重

2019-10-18 14:40

氣象局：浣熊颱風未來發展有限 未來一周濕涼

2019-10-18 14:38

貨出去！台灣香蕉超市系統銷日 今年可達500噸

2019-10-18 14:35

原民長照升級 照服員明年加薪6千

2019-10-18 14:23

補助添誘因 10、11月南韓19架次包機飛花蓮

2019-10-18 14:21

桃機三航廈改設計 建築師：預算低又趕工沒人敢接

2019-10-18 14:14

作家幸佳慧病逝 教長：會延續她的堅持守護孩子

2019-10-18 13:29

油價已連三降 估下周汽油不降、柴油漲1角

2019-10-18 13:19

國際女童日資助20位女童 「遏止」非平等對待

2019-10-18 13:11

《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

2019-10-18 12:56

南投友善石虎有成 已有21名農友獲得獎勵

2019-10-18 12:53

今向交部提第三航廈修減報告 桃機公司：沒提追加預算

2019-10-18 12:28

吃「原味」遠離慢性病！德國醫學博士教你正確飲食觀念

2019-10-18 12:21

慢性病傷口難癒？竹山秀傳率先成立傷口照護中心

2019-10-18 11:45

六、七成國中生蔬果吃不夠 近四成天天喝含糖飲

2019-10-18 11:06

為何會是我？不抽菸的他 晚期肺癌轉移腸胃

2019-10-18 11:02

桃機三航廈擬簡化設計 建築師：集流標原因之大成

2019-10-18 10:54

堅果種子比食用油更健康 國健署提醒選擇無調味產品

2019-10-18 10:52

停電不再受困電梯 內政部要新電梯加裝小電池

2019-10-18 10:38

出門就是找麻煩？沒有障礙的人，只有障礙的環境

2019-10-18 10:18

獨／國內動物實驗首度證實 毛豆粉對控制體重有幫助

2019-10-18 10:06

開眼界！全世界最長香蕉果串 新化林場千層蕉吸睛

2019-10-18 10:04

境外包機降低獎助門檻 10-11月韓國19架次包機飛花蓮

2019-10-18 09:57

彭啟明：浣熊颱風不侵台 但周末可能帶來共伴效應降雨

2019-10-18 08:14

颱風浣熊生成 吳德榮：對台灣無直接影響

2019-10-18 07:29

健康你我他／有3心5老 重陽夫復何求

2019-10-18 00:23

醫奉獎／骨科權威杜元坤 杜氏刀法獨步全球

2019-10-18 00:23

脖圍逾40公分 睡眠呼吸中止高風險

2019-10-18 00:23

終於等到了！YouBike 2.0將於11月進入台大校園

2019-10-18 00:23

綠能諾亞方舟 波蘭發明展抱回鉑金大獎

2019-10-17 23:51

菲男巨瘤「吞噬」半張臉 花蓮慈濟手術還原

2019-10-17 23:31

兩份600元 士林夜市骰子牛傳坑客

2019-10-17 23:19

兒童文學作家幸佳慧辭世 鄭麗君：感謝她深愛所有孩子

2019-10-17 22:16

連槓18期「威力彩」號碼出爐 頭獎上看6.3億元

2019-10-17 21:18
看更多

熱門文章

兒童文學家幸佳慧癌末辭世 俠女阿慧到天上去了

2019-10-17 19:08

全家新服務 開戶、戶籍謄本複本申請到超商一指搞定

2019-10-17 16:40

抗氧化水果冠軍是它 吃一顆抵18條香腸亞硝酸鹽

2019-10-17 18:19

就是不準別人碰！占有欲最強TOP 4星座、處女缺安全感

2019-10-17 22:28

非法繁殖場藏匿鄉間 226隻名種犬貓被救出

2019-10-18 12:35

幸佳慧罹罕見壺腹癌病逝 醫：出現3症狀應警覺

2019-10-17 22:35

三航廈新造型像Costco？ 桃機：旅客往上看不變

2019-10-18 14:00

兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意

2019-10-17 20:36

微風廣場「億級」大戶出手 信義店再現「貴公子經濟」

2019-10-17 20:02

終於等到了！YouBike 2.0將於11月進入台大校園

2019-10-18 00:23

一天23萬人衝信義周年慶都在買啥？新光三越熱銷榜出爐

2019-10-17 19:14

彭啟明：浣熊颱風不侵台 但周末可能帶來共伴效應降雨

2019-10-18 08:14

颱風浣熊生成 吳德榮：對台灣無直接影響

2019-10-18 07:29

地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

2019-10-17 19:52

亞馬遜「活化石」為何不怕食人魚？原來關鍵在最強鱗片

2019-10-17 16:52

桃機三航廈擬簡化設計 建築師：集流標原因之大成

2019-10-18 10:54

女同事裙短走光他急遮掩暗示 事後被怨沒直接明講

2019-10-18 14:12

普悠瑪翻覆將一年 司機員再度出面批蔡政府

2019-10-17 20:52

一整年和松鼠博感情！攝影師靠這招成功拍到「輕功飛鼠照」

2019-10-17 19:46

嫁出去後哥哥想把衣櫥化妝台給女友 原PO：心裡不舒服

2019-10-17 20:28

獨／國內動物實驗首度證實 毛豆粉對控制體重有幫助

2019-10-18 10:06

牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北

2019-10-17 16:35

男子罹肺腺癌又轉移至腦部 放射治療「好神刀」救了他

2019-10-17 16:25

北部有感地震 北捷列車一度暫停

2019-10-17 20:01

每日星座運勢／巨蟹發揮組織領導力　偏財運旺旺日

2019-10-18 00:00

「全台10大熱銷溫泉飯店」出爐！ 訂房下殺58折起

2019-10-18 11:32

估80萬人罹睡眠呼吸中止症 九成受隱形殺手威脅卻不知

2019-10-17 16:42

2019華航線上旅展開跑 全航線促銷來回最低3,096元起

2019-10-17 17:09

醫奉獎／骨科權威杜元坤 杜氏刀法獨步全球

2019-10-18 00:23

女友拒絕幫忙付房貸被放生 網友：原PO還是單身就好

2019-10-17 19:15

「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41

兩份600元 士林夜市骰子牛傳坑客

2019-10-17 23:19

西雅圖摻混是被騙還是蓄意？拆解台灣咖啡豆供應鏈看仔細

2019-10-17 16:18

【親子之間】劉愛玲／密碼爭奪戰

2019-10-18 06:00

痛風喝梅子汁可改善？ 醫：多喝水最好

2019-10-17 17:13

【生活趣聞】關蕙明／媽咪「粉」開心

2019-10-18 06:00

影／鬥牛犬抱交通錐當女友 「擼」壞後再換1支

2019-10-18 13:15

A5和牛、麝香葡萄！樂軒選物店 現榨果汁無限喝

2019-10-17 23:57

兒童文學作家幸佳慧辭世 鄭麗君：感謝她深愛所有孩子

2019-10-17 22:16

寶寶尿布一片粉紅色嚇壞媽媽 急問醫生是不是血尿

2019-10-17 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top