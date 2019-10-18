南投友善石虎有成 已有21名農友獲得獎勵

2019-10-18 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投縣友善石虎包括農地出現石虎等，已有21名農友通報獲得獎勵。圖／本報資料照片 分享 facebook

南投縣友善石虎生態服務給付試辦方案自7月1日起推行迄今，已逾120名農友參與「友善石虎農地生態系服務給付」，7個社區團體組成巡守隊參與「社區自主參與棲地維護獎勵」。為鼓勵在地居民對於石虎守護的支持與參與，縣府將在10月23日下午4點在中寮鄉公所4樓視廳室辦理「石虎有你真好第一階段符合請領獎勵金表揚儀式」。

參與農糧署有機及友善環境耕作補貼的農友，由縣府委託農委會特生中心協助架設相機，監測到石虎獲得「農地出現石虎獎勵金」1萬元者有9人；通報疑似石虎入侵飼養家禽場域，獲得「石虎入侵通報獎勵金」3000元的有8人，監測到石虎獲得「石虎入侵監測獎勵金」1萬元的有4人。

縣府農業處表示，12月31日前，竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉及水里鄉的農民，若有發現疑似石虎入侵危害家禽，在不傷害石虎生命，拍照或保留危害相關事證，立即通報縣府農業處(電話：(049)2235556)，經勘查有危害事證，可獲得「石虎入侵通報獎勵金」3000元，經評估後續有架設相機監測之必要，願意配合監測，3個月內若監測到石虎，每場域再加發「石虎入侵監測獎勵金」1萬元，每場域以一次為限。