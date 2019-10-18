檳榔轉作推薦作物 新增台灣香檬
2019-10-18 12:29
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
農委會推動檳榔廢園轉作，新增扁實檸檬（台灣香檬）。
農委會2014年推動台灣國內檳榔廢園轉種，檳榔種植面積至今已減少3000多公頃。檳榔廢園每公頃可補助15萬元，轉作包括油茶、油柑、綠竹筍、茶葉、芒果、柑橘類、牛樟與芭樂；另外若轉作羅漢松、檸檬、酪梨、板栗，以及新增的台灣香檬，每公頃可補助5萬元種苗費。
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農委會表示，台灣扁實檸檬又稱為台灣香檬，外型和金桔相似，不少消費者都把扁實檸檬誤認為金桔，但從外觀看來，扁實檸檬比金桔略大，外皮較粗糙、有凸起微粒。扁實檸檬是台灣原生種，早期發現在台灣東部和日本沖澠，但並未發現其實用價值，但在日本，扁實檸檬是養生聖品，裡面含有豐富的川陳皮素、橘皮素等多甲氧基黃酮，對保健有幫助。
根據農委會的統計，台灣推檳榔轉作，從2013年的4萬5700多公頃減少了3000多公頃，每公頃補助15萬，如果轉作推薦作物，平地能領取種苗費每公頃5萬元，合計補助20萬。
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